Також у місті піднявся стовп диму. Про це повідомила Білоцерківська міська територіальна рада.

Що відомо про російську атаку?

Увечері 8 вересня окупанти завдали удару по одному з підприємств у Білій Церкві. Внаслідок ворожої атаки на об'єкті спалахнула пожежа, через що довколишню територію охопило задимлення.

У місцевій громаді негайно закликали жителів прилеглих будинків подбати про власний захист від шкідливого викиду.

Просимо жителів прилеглих будинків зачинити вікна та, за можливості, не перебувати в зоні задимлення,

– зазначили у Білоцерківській громаді.

Наразі фахівці працюють над ліквідацією наслідків влучання.

Також Росія у вівторок, 8 вересня атакувала безпілотниками Київ. Внаслідок ворожих ударів у столиці відомо про 5 загиблих.