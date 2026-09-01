Обход российской блокады: Турция подготовила новый план по экспорту украинского зерна

Мировой продовольственный рынок замер в ожидании масштабных перемен, которые могут сорвать планы агрессора на море. В дипломатических кругах вновь активизировалась деятельность, направленная на восстановление жизненно важных торговых маршрутов.

Что именно предлагает Анкара и кого это касается

Турецкое правительство уже подготовило конкретный план безопасного прохождения агропродукции через Черное море и сейчас ведет активные переговоры как с Украиной, так и с Россией. Для украинских аграриев и экономики в целом это означает шанс на увеличение валютной выручки, которая крайне необходима для стабильности гривны во время войны, что пишет Reuters.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан подтвердил серьезность намерений во время пресс-конференции в Стамбуле. По его словам, страна работает над созданием условий для нового соглашения, которое будет похоже на предыдущую зерновую инициативу, если для этого появятся соответствующие предпосылки.

Почему предыдущее соглашение сорвалось и что известно о предыстории событий

Напомним, что при посредничестве ООН и Турции в июле 2022 года была заключена Черноморская зерновая инициатива. Несмотря на полномасштабную войну, этот механизм позволил безопасно экспортировать почти 33 миллиона метрических тонн украинского зерна, спасая мир от продовольственного кризиса.

Однако в 2023 году Россия в одностороннем порядке вышла из соглашения. Москва, как обычно, начала шантажировать мир, жалуясь на якобы серьезные препятствия для собственного экспорта продовольствия и удобрений, пытаясь выторговать ослабление санкционного давления.

К слову, мировые цены на основные сельскохозяйственные культуры подскочили более чем на 13% за август, что стало самым стремительным ростом с июля 2012 года. Главными причинами скачка стали атаки на портовую инфраструктуру Черного моря и экстремальная жара из-за климатических аномалий.