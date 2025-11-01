Украинцев ждет "зимняя тысяча", – Минсоцполитики

Как и в прошлом году, украинцы смогут получить тысячу гривен от государства. Детали рассказали в Минсоцполитики.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова министра социальной политики Дениса Улютина в эфире телемарафона.

Зачем снова вводят зимнюю тысячу?

Как пояснил министр, на фоне постоянных обстрелов энергетики и гражданской инфраструктуры есть потребность в усилении социальной защиты людей. Особенно это касается малообеспеченных и семей с детьми.

Именно для таких людей мы разрабатываем и уже готовы выносить на ближайшее заседание правительства проект акта о разовой поддержке по 6,5 тысячи гривен,

– заявил министр.

Деньги можно будет использовать на продукты, лекарства, теплую одежду, коммуналку. Кроме того, для всех граждан, которые обратятся в декабре, выделят по тысяче гривен.

Список, куда можно будет использовать эти средства, близок к предыдущему году. Там будет и проезд, и лекарства, и другие направления,

– сказал Улютин.

Напомним! В прошлом году "зимнюю тысячу" можно было использовать на оплату за квартплату, мобильную связь, интернет, лекарства, книги, железнодорожные билеты, также поход в театр. Или задонатить – на это украинцы потратили 202 миллиона гривен. Больше всего же люди платили за коммунальные услуги – 4,9 миллиарда гривен.

С 1 ноября запустили и программу, позволяющую получить компенсацию на электроэнергию для людей на прифронтовых территориях, у которых нет света (около 100 киловатт). Это по 100 киловатт на человека или 300 киловатт на семью.

Еще есть программа разовой поддержки для закупки твердого топлива для людей на прифронтовых территориях и тех, кто получает льготы или субсидии.

Оформить помощь можно будет в ближайшее время, а использовать – в течение 6 месяцев.

Кто сказал, что дадут "зимнюю тысячу"?

Об этом заявил Владимир Зеленский в обращении 1 ноября.

Поручил правительству сформировать и представить пакет программ помощи нашим людям этой зимой – "Зимнюю поддержку". В пакет будет входить прямая финансовая помощь, как в прошлом году,

– сказал президент.

Интересно, что теперь речь идет не только о выплате денег, но и о более широком пакете поддержки:

Согласно программе транспортной поддержки "УЗ-3000" каждый украинец сможет выбрать железнодорожный маршрут на 3 тысячи километров и проехать по нему бесплатно. Важно, что программа действует только в пределах Украины.

В январе запустят медицинские чекапы для взрослых.

Также зимой сохранится фиксированная цена на газ и на электричество для бытовых потребителей.

Все детали представит Юлия Свириденко 15 ноября.