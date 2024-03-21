Нова система санкцій проти Росії: США та Туреччина ведуть переговори

Нещодавно чиновники з Анкари та Вашингтону обговорили дотримання санкцій проти Росії. Після оприлюднення Туреччиною свого майбутнього розслідування, за потреби запровадять додаткові заходи.

США та Туреччина обговорили санкції

Вашингтон збирається запровадити санкції проти компаній, які не припинили комерційну співпрацю з Росією. Проте нині обидві країни ще не встигли провести відповідні розслідування.

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Це призвело до різних економічних проблем. Тож США та Туреччина домовилися, що перша інформує другу про потенційні компанії та надають запит на отримання інформації. Це нова система під назвою "схема дотримання санкцій".

Після погроз США накласти санкції на турецькі компанії, які не припинили співпрацю з Росією, Туреччина значно послабила свою прихильність до окупанта. Це призвело до сповільнення таких платежів як за імпортовану нафту та турецький експорт.

Наприклад турецький нафтовий термінал "Дортіол", який розташований у Середземному морі, не прийматиме російський імпорт через посилення санкційного тиску з боку США. Анкара, яка хоче посилити військову співпрацю з американцями, частково почала виконувати положення про фінансові санкції щодо Росії.