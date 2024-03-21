США и Турция обсудили санкции

Вашингтон собирается ввести санкции против компаний, которые не прекратили коммерческое сотрудничество с Россией. Однако сейчас обе страны еще не успели провести соответствующие расследования.

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Это привело к различным экономическим проблемам. Поэтому США и Турция договорились, что первая информирует вторую о потенциальных компаниях и предоставляют запрос на получение информации. Это новая система под названием "схема соблюдения санкций".

Напомним! После угроз США наложить санкции на турецкие компании, которые не прекратили сотрудничество с Россией, Турция значительно ослабила свою приверженность к оккупанту. Это привело к замедлению таких платежей как за импортируемую нефть и турецкий экспорт.

Например, турецкий нефтяной терминал "Дортиол", который расположен в Средиземном море, не будет принимать российский импорт из-за усиления санкционного давления со стороны США. Анкара, которая хочет усилить военное сотрудничество с американцами, частично начала выполнять положения о финансовых санкциях в отношении России.