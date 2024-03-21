США и Турция обсудили санкции
Вашингтон собирается ввести санкции против компаний, которые не прекратили коммерческое сотрудничество с Россией. Однако сейчас обе страны еще не успели провести соответствующие расследования.
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Это привело к различным экономическим проблемам. Поэтому США и Турция договорились, что первая информирует вторую о потенциальных компаниях и предоставляют запрос на получение информации. Это новая система под названием "схема соблюдения санкций".
Например, турецкий нефтяной терминал "Дортиол", который расположен в Средиземном море, не будет принимать российский импорт из-за усиления санкционного давления со стороны США. Анкара, которая хочет усилить военное сотрудничество с американцами, частично начала выполнять положения о финансовых санкциях в отношении России.