ЄС взявся за власницю Wildberries: за що Тетяна Кім потрапила під санкції

Євросоюз посилює тиск на російський бізнес, який, за оцінкою Брюсселя, може допомагати забезпечувати армію. До нового санкційного списку потрапила власниця найбільшого маркетплейсу країни Wildberries.

За що ЄС запровадив санкції проти Кім

У понеділок, 16 листопада, Євросоюз схвалив 145 нових санкційних обмежень. Про це повідомив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, пише Reuters.

За словами міністра, серед тих, кого торкнулися нові санкції, опинилися генеральна директорка російського онлайн-ритейлера Wildberries Тетяна Кім, а також нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі.

У проєкті санкційного документа ЄС стверджується, що Wildberries фактично виконує роль мережі постачання для російської армії, оскільки на платформі продають військові товари та продукцію подвійного призначення.

Серед таких товарів:

прилади нічного бачення;

підсумки для боєприпасів;

та шоломи.

І Wildberries, і Кремль заперечують, що компанія постачає продукцію армії.

Крім того, європейських чиновників непокоїть партнерство компанії з російським державним банком ВТБ, який вже давно перебуває під санкціями.

Зауважте! За даними EUobserver, обмеження щодо Тетяни Кім передбачають замороження її активів у Євросоюзі та заборону на в'їзд до країн блоку.

Як у Wildberries відреагували на санкції ЄС

У російській компанії RWB, яка об'єднує активи групи, вже встигли відреагувати на рішення Брюсселя. У пресслужбі заявили, що санкції проти Кім нібито не завадять компанії.

Європейські санкції щодо Тетяни Кім не вплинуть на роботу RWB і компаній, що входять до її екосистеми, оскільки компанія не має активів у Європейському Союзі та не здійснює діяльності в країнах ЄС,

– заявили в пресслужбі, намагаючись применшити масштаб проблеми.

Варто знати! Тим часом у ЄС наголосили, що робота над наступним санкційним пакетом проти Росії ще триває. Його остаточне оформлення не завершене, а обговорити документ планують наприкінці тижня.

Нагадаємо, раніше журналісти знаходили на платформі Wildberries бронежилети, шоломи та компоненти для бойових дронів. Після українських ударів по складах маркетплейсу компанія прибрала видачу товарів за окремими запитами, однак військове спорядження залишалося доступним в інших категоріях.