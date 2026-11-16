ЕС взялся за владелицу Wildberries: почему Татьяна Ким попала под санкции

Почему ЕС ввел санкции против Ким

В понедельник, 16 ноября, Евросоюз одобрил 145 новых санкционных ограничений. Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, пишет Reuters.

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По словам министра, среди тех, кого коснулись новые санкции, оказались генеральный директор российского онлайн-ритейлера Wildberries Татьяна Ким, а также нефтяной терминал в Санкт-Петербурге.

В проекте санкционного документа ЕС утверждается, что Wildberries фактически выполняет роль сети снабжения для российской армии, потому что на платформе продаются военные товары и продукция двойного назначения.

Среди таких товаров:

приборы ночного видения;

подсумки для боеприпасов;

и шлемы.

И Wildberries, и Кремль отрицают, что компания поставляет продукцию армии.

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Кроме того, европейских чиновников беспокоит партнерство компании с российским государственным банком ВТБ, который уже давно находится под санкциями.

Обратите внимание! По данным EUobserver, ограничения в отношении Татьяны Ким предусматривают замораживание ее активов в Евросоюзе и запрет на въезд в страны блока.

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Как в Wildberries отреагировали на санкции ЕС

В российской компании RWB, которая объединяет активы группы, уже успели отреагировать на решение Брюсселя. В пресс-службе заявили, что санкции против Ким якобы не помешают компании.

Европейские санкции в отношении Татьяны Ким не повлияют на работу RWB и компаний, входящих в ее экосистему, поскольку компания не имеет активов в Европейском Союзе и не ведет деятельность в странах ЕС– заявили в пресс-службе, пытаясь преуменьшить масштаб проблемы.

Стоит знать! Между тем в ЕС подчеркнули, что работа над следующим санкционным пакетом против России еще продолжается. Его окончательная доработка не завершена, а обсудить документ планируют в конце недели.

Напомним, ранее журналисты находили на платформе Wildberries бронежилеты, шлемы и компоненты для боевых дронов. После украинских ударов по складам маркетплейса компания убрала из выдачи товары по отдельным запросам, однако военное снаряжение оставалось доступным в других категориях.