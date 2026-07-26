Об этом пишут BBC News – Русская служба, а также оппозиционные издания "Дождь" и "Настоящее время".

Исчезли ли военные товары полностью на Wildberries?

Ранее по запросу "для СВО" можно было найти, среди прочего, бронежилеты и компоненты для боевых дронов.

Журналисты отмечают, что отдельной категории "товары для СВО" на Wildberries по-прежнему не было, а результаты по этому запросу охватывали также различные сувениры.

В то же время товары военного назначения остаются в продаже: по запросу "бронежилет" Российская служба BBC нашла более 5 000 товаров с описаниями типа "бронежилет тактический" или "бронежилет штурмовой" в категории "бронеодежда".

Тот факт, что на Wildberries продаются товары, предназначенные для военнослужащих, стал одним из доводов в пользу того, чтобы считать дистрибуционные центры компании законной военной целью. На назначение этих товаров указывают и названия некоторых продавцов – например, "Альянс Z" или "VoinZ".

Журналисты телеканала "Дождь" отметили, что в настоящее время Яндекс и Google при поиске "все для СВО" все еще предлагают ссылки на Wildberries с соответствующим тегом, но в случае перехода по нему маркетплейс сообщает, что соответствующие товары не найдены.

При этом еще 29 мая, согласно копии страницы, сохраненной в Яндексе, по поисковому запросу "все для СВО" WB действительно предлагал некоторые товары, такие как шлемы, бронежилеты и другую амуницию, а также пропагандистские флаги, шевроны, обереги или стилизованные фотоальбомы.

Wildberries убрала поиск товаров по запросу "для СВО", но оставила их в других разделах на сайте / Фото "Дождь"

При этом оппозиционное издание "Вот Да" пишет, что сами товары на маркетплейсе остались - как и "несколько десятков" активных тегов, связанных с войной, например: "Товары СВО", "Аксессуары СВО" и "Принадлежности для СВО", на которых Wildberries предлагает экипировку, а также.

Бронежилеты и защитные шлемы можно найти в разделе "Спорт", а FPV-дроны и компоненты к ним продаются в категории "Телевизоры, аудио, фото- и видеотехника".



Защитные шлемы все еще можно найти на сайте, но в разделе "Спорт" / Фото "Настоящее время"

Напомним, в течение последних дней атаки дронов подверглись логистическим центрам Wildberries в Невинномыске, Шушарах в Санкт-Петербурге, Новосаратовке и Екатеринбурге. Поэтому маркетплейсу пришлось приостановить их работу и переорганизовать логистику.

Американский Институт изучения войны объяснил, что украинские удары по составам Wildberries в России могут создать Кремлю новые серьезные проблемы. Речь идет о неудобствах для жителей крупных городов, в частности Москвы и Санкт-Петербурга, а также финансовом ударе по представителям российской элиты.