Под утро дроны атаковали Екатеринбург. В сети появились кадры масштабного пожара на месте прилета.
Что известно об атаке на Wildberries в Екатеринбурге?
Чтобы поразить склады в Екатеринбурге, дроны преодолели расстояние около 1750 километров.
Это уже восьмой атакованный склад компании за месяц.
Пожар в городе после атаки дронов / Фото соцсетиВ нашем Telegram – только оперативные новости Подписывайтесь, чтобы узнавать их первыми
Волонтер и общественный деятель Сергей Стерненко отметил, что дроны чуть не долетели до складов.
Предварительно на территории Wildberries загорелась парковка.
В любом случае судьба логистического хаба в Екатеринбурге уже определена.
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Нагадаємо, що українські дрони вже навідалися і понищили наступні склади Wildberries:
- в Електросталі, Московська область;
- в Краснодарі, Краснодарський край;
- в Невинномиську, Ставропольський край;
- селищі Шушари, Санкт-Петербург;
- селищі Уткина Заводь, Санкт-Петербург;
- в Сімферополі, Крим;
- в Котовську, Тамбовська область.
За даними естонської розвідки, українські далекобійні удари по складах маркетплейса Wildberries можуть завдати економіці Росії збитків до 2 мільярдів доларів.
За словами екс-співробітника СБУ Івана Ступака, склади Wildberries стали ціллю ЗСУ не лише через можливі зв'язки компанії з російською владою, а й тому, що через маркетплейс закуповують спорядження для армії Росії. Він також вважає, що такі удари створюють економічний і психологічний тиск на країну, адже викликають невдоволення серед населення. За його оцінкою, вже пошкоджено близько 10% потужностей компанії.
Тим часом в ISW вважають, що удари ЗСУ по складах Wildberries можуть змусити Росію перекидати більше систем ППО для захисту тилових об'єктів.