Под утро дроны атаковали Екатеринбург. В сети появились кадры масштабного пожара на месте прилета.

Что известно об атаке на Wildberries в Екатеринбурге?

Чтобы поразить склады в Екатеринбурге, дроны преодолели расстояние около 1750 километров.

Это уже восьмой атакованный склад компании за месяц.

Пожар в городе после атаки дронов / Фото соцсети

Волонтер и общественный деятель Сергей Стерненко отметил, что дроны чуть не долетели до складов.

Предварительно на территории Wildberries загорелась парковка.

В любом случае судьба логистического хаба в Екатеринбурге уже определена.

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Нагадаємо, що українські дрони вже навідалися і понищили наступні склади Wildberries:

в Електросталі, Московська область;

в Краснодарі, Краснодарський край;

в Невинномиську, Ставропольський край;

селищі Шушари, Санкт-Петербург;

селищі Уткина Заводь, Санкт-Петербург;

в Сімферополі, Крим;

в Котовську, Тамбовська область.

За даними естонської розвідки, українські далекобійні удари по складах маркетплейса Wildberries можуть завдати економіці Росії збитків до 2 мільярдів доларів.

За словами екс-співробітника СБУ Івана Ступака, склади Wildberries стали ціллю ЗСУ не лише через можливі зв'язки компанії з російською владою, а й тому, що через маркетплейс закуповують спорядження для армії Росії. Він також вважає, що такі удари створюють економічний і психологічний тиск на країну, адже викликають невдоволення серед населення. За його оцінкою, вже пошкоджено близько 10% потужностей компанії.

Тим часом в ISW вважають, що удари ЗСУ по складах Wildberries можуть змусити Росію перекидати більше систем ППО для захисту тилових об'єктів.