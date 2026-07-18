Пламя охватило складской комплекс площадью 188 тысяч квадратных метров.

Каковы последствия дроновой атаки на склад Wildberries под Москвой?

Появились спутниковые снимки, подтверждающие масштаб пожара на складах компании в Электростали. Их опубликовал телеграм-канал Exilenova+.

Wildberries под Москвой из космоса / Фото телеграм-канал Exilenova+

Wildberries под Москвой из космоса / Фото телеграм-канал Exilenova+

Что осталось от склада с товарами под Москвой: смотрите видео

Безуспешные попытки потушить пламя водой с вертолетов: смотрите видео

Пожар на складах Wildberries виден даже с самолета: смотрите видео

Как красиво горят склады Wildberries в Электростали: смотрите видео

Россияне тщетно пытаются потушить логистический хаб: смотрите видео

Склады Wildberries в Электростали сгорели дотла: смотрите видео

К слову, также пострадал склад Wildberries в Котовске в Тамбовской области. Это объект площадью около 108 тысяч квадратных метров.

В целом пожары на логистических комплексах в Подмосковье и Тамбовской области могли нанести маркетплейсу Wildberries и его продавцам ущерб на сумму более 100 миллиардов рублей. Такую оценку обнародовали журналисты "Важных историй".

Россияне скорбят о потерянных товарах / Скриншоты из сети

Кроме того, стоит отметить, что компенсации владельцы товаров, сгоревших на складе, не получат. Еще неделю назад компания изменила правила начисления убытков клиентам. Согласно нововведениям, Wildberries не будет возмещать убытки за товары, уничтоженные или поврежденные в результате ударов беспилотников, взрывов или других последствий боевых действий.

Поправка, лишающая россиян выплат за утраченные товары / Скриншот

Отметим, что конечным бенефициаром Wildberries являются представители администрации президента России – ее руководитель Антон Вайно и его первый заместитель Алексей Громов.