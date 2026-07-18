Полум'я охопило складський комплекс площею 188 тисяч квадратних метрів.

Які наслідки дронової атаки на склад Wildberries під Москвою?

З'явилися супутникові знімки, які підтверджують масштаб пожежі на складах компанії в Електросталі. Їх опублікував телеграм-канал Exilenova+.

Wildberries під Москвою з космосу / Фото телеграм-канал Exilenova+

Wildberries під Москвою з космосу / Фото телеграм-канал Exilenova+

Що залишилося від складу з товарами під Москвою: дивіться відео

Безуспішні спроби приборкати полум'я водою з гелікоптерів: дивіться відео

Пожежу на складах Wildberries видно навіть з літака: дивіться відео

Як гарно палають склади Wildberries в Електросталі: дивіться відео

Росіяни даремно намагаються загасити логістичний хаб: дивіться відео

Склади Wildberries в Електросталі згоріли вщент: дивіться відео

До слова, також був уражений склад Wildberries у Котовську в Тамбовській області. Це об'єкт площею близько 108 тисяч квадратних метрів.

Загалом пожежі на логістичних комплексах у Підмосков'ї та Тамбовській області могли завдати маркетплейсу Wildberries і його продавцям збитків на понад 100 мільярдів рублів. Таку оцінку оприлюднили журналісти "Важных историй".

Росіяни горюють за втраченими товарами / Скриншоти з мережі

Крім того, варто зазначити, що компенсації власники товарів, які згоріли на складі, не отримають. Ще тиждень тому компанія змінила правила нарахування збитків клієнтам. Згідно з нововведеннями, Wildberries не буде відшкодовувати збитки за товари, знищені або пошкоджені через удари безпілотників, вибухи чи інші наслідки бойових дій.

Поправка, яка залишає росіян без виплат за втрачені товари / Скриншот

Зауважимо, що кінцевим бенефіціаром Wildberries є представники з адміністрації президента Росії – її керівник Антон Вайно і його перший заступник Олексій Громов.