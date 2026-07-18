Полум'я охопило складський комплекс площею 188 тисяч квадратних метрів.
Які наслідки дронової атаки на склад Wildberries під Москвою?
З'явилися супутникові знімки, які підтверджують масштаб пожежі на складах компанії в Електросталі. Їх опублікував телеграм-канал Exilenova+.
Wildberries під Москвою з космосу / Фото телеграм-канал Exilenova+Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Wildberries під Москвою з космосу / Фото телеграм-канал Exilenova+
Що залишилося від складу з товарами під Москвою: дивіться відео
Безуспішні спроби приборкати полум'я водою з гелікоптерів: дивіться відео
Пожежу на складах Wildberries видно навіть з літака: дивіться відео
Як гарно палають склади Wildberries в Електросталі: дивіться відео
Росіяни даремно намагаються загасити логістичний хаб: дивіться відео
Склади Wildberries в Електросталі згоріли вщент: дивіться відео
До слова, також був уражений склад Wildberries у Котовську в Тамбовській області. Це об'єкт площею близько 108 тисяч квадратних метрів.
Загалом пожежі на логістичних комплексах у Підмосков'ї та Тамбовській області могли завдати маркетплейсу Wildberries і його продавцям збитків на понад 100 мільярдів рублів. Таку оцінку оприлюднили журналісти "Важных историй".
Росіяни горюють за втраченими товарами / Скриншоти з мережі
Крім того, варто зазначити, що компенсації власники товарів, які згоріли на складі, не отримають. Ще тиждень тому компанія змінила правила нарахування збитків клієнтам. Згідно з нововведеннями, Wildberries не буде відшкодовувати збитки за товари, знищені або пошкоджені через удари безпілотників, вибухи чи інші наслідки бойових дій.
Поправка, яка залишає росіян без виплат за втрачені товари / Скриншот
Зауважимо, що кінцевим бенефіціаром Wildberries є представники з адміністрації президента Росії – її керівник Антон Вайно і його перший заступник Олексій Громов.