По предварительным данным, подвергся атаке один из крупнейших и важнейших логистических центров Wildberries в России, расположенный в Краснодаре.
Также сообщается об атаке на логистический центр Wildberries в Невинномиске, Ставропольский край.
Ночью 22 июля украинские дроны вновь нанесли удар по России. Под ударом оказались очередные склады известного маркетплейса Wildberries.
По предварительным данным, подвергся атаке один из крупнейших и важнейших логистических центров Wildberries в России, расположенный в Краснодаре.
Также сообщается об атаке на логистический центр Wildberries в Невинномиске, Ставропольский край.