Какие убытки понес российский Wildberries

Общие убытки российского гиганта Wildberries составили около 2,3 миллиарда долларов, а часть продавцов рискует вообще не получить компенсацию за уничтоженный товар, пишет российское СМИ Forbes.

По данным издания, основные потери состоят из:

около 30–33 миллиардов рублей – восстановление поврежденных логистических комплексов;

150–170 миллиардов рублей – стоимость товаров, хранившихся на складах.

Общий размер убытков может даже превысить чистую прибыль объединенной компании Wildberries & Russ за 2025 год, которая составила 175 миллиардов рублей.

Кто компенсирует убытки продавцам

Самый сильный удар пришелся не только на сам маркетплейс, но и на продавцов, которые хранили свою продукцию на складах.

Управляющий партнер Umbrella Consulting Group Кирилл Агапов отмечает, что для многих россиян это означает фактическую потерю бизнеса, а шансы получить компенсацию остаются невысокими.

Проблемы возникли даже у тех продавцов, которые отправили товар на склад еще до изменения условий оферты Wildberries. Так, один из продавцов электроники сообщил, что потерял на складе в Электростали несколько сотен смартфонов общей стоимостью более 15 миллионов рублей. По его словам:

товар был завезен до 7 июля, еще до изменения условий оферты;

после этого он решил забрать продукцию, однако не успел из-за длительной процедуры согласования;

уже в ночь на 18 июля товар исчез из личного кабинета продавца.

Мне непонятно, что сделал маркетплейс, чтобы защитить наш товар, за исключением того, что они новой офертой сняли с себя ответственность. Скорее всего, мы обратимся в суд,

– заявил продавец.

Напомним, что ночью 18 июля крупнейший логистический хаб компании Wildberries, расположенный в Электростали под Москвой, подвергся ударам дронов. Также под атакой оказался склад маркетплейса площадью около 108 тысяч квадратных метров в Котовске в Тамбовской области.

Кроме того, ночью 20 июля дроны нанесли удар по логистическому комплексу Wildberries в Коледино в Московской области. Он является одним из крупнейших и старейших распределительных центров компании.