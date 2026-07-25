Під ранок атакували Єкатеринбург. У мережі з'явилися кадри масштабної пожежі на місці прильоту.
Що відомо про атаку на Wildberries в Єкатеринбургу?
Щоб уразити склади в Єкатеринбургу, дрони подолали відстань у близько 1750 кілометрів. Це вже сьомий атакований склад компанії за місяць.
Пожежа в місті після атаки дронів / Фото соцмережі
Волонтер і громадський діяч Сергій Стерненко зауважив, що дрони трохи не долетіли до самих складів. Попередньо, на території Wildberries загорілася парковка.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
У будь-якому разі доля логістичного хабу в Єкатеринбурзі вже визначена.
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