Про масовану атаку свідчать кадри з мережі, які опублікували український OSINT-канал Exilenovа+ та російський опозиційний ресурс Astra.

Що відомо про удар по Тамбовській області?

На кадрах з мережі видно, як жителі Тамбова шоковані такою великою кількістю дронів, що атакують місто. Також на відео чути вибухи та видно, як по дронах працює ворожа ППО.

Дивіться відео, як дрони масовано атакують Тамбов

Крім того, поширюють інформацію, що після вибухів загорівся логістичний комплекс Wildberries & Russ у Котовську. Там почалася евакуація. Повідомляють, що є загиблі та поранені.

Паніка та вибухи на логістичному комплексі Wildberries під Тамбовом: дивіться відео

Цілком імовірно, що це наслідок роботи російської ППО. На одному з відео у мережі видно, як після пострілів у бік безпілотників ті різко летять на комплекс. Таке часто трапляється після влучання засобами протиповітряної оборони.

Робота російської ПВО та влучання у логістичний комплекс Wildberries у Котовську: дивіться відео (Увага! Ненормативна лексика 18+)

Щоправда, є і кадри, як реактивний БпЛА влучає у будівлю. Цілком імовірно, це також наслідок роботи ворожої ППО або РЕБ.

Дивіться відео влучання реактивного дрона у Котовську (Увага! Ненормативна лексика 18+)

Зауважимо, що це Котовськ розташований приблизно за 20 кілометрів від Тамбова та до його складу не входить – це окреме муніципальне утворення. Кількість його населення становить понад 25 тисяч осіб.

Як горів логістичний комплекс Wildberries у Котовську: дивіться відео

За даними Astra, логістичний комплекс Wildberries & Russ розташований на території Індустріального парку "Котовськ". Офіційно він почав працювати у 2025 році, хоча перші посилки там почали отримувати ще у 2024-му. Його загальна площа зараз становить 108 тисяч квадратних кілометрів.

Логістичний комплекс Wildberries & Russ у Котовську / Фото Dima / Yandex Maps

Додамо, що Україна не атакує цивільні об'єкти. Однак, за словами українських військових, з допомогою Wildberries Росія може передавати військову техніку. Це один із найбільших інтернет-маркетплейсів у Східній Європі, який часто порівнюють з Amazon або Ozon.

Тож, наприкінці червня українські дрони атакували ворожі вантажівки, замасковані під поштові перевезення Wildberries.