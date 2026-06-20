Про це у Facebook повідомив командир 422 окремого полку безпілотних систем LUFTWAFFE Микола Колесник. Військовий опублікував фотодокази успішних ударів по логістиці росіян.
Дивіться також У Росії нині більше танків, ніж було у 2022 році: але є один нюанс
Що відомо про вдалу атаку дронів на ворожі вантажівки?
На кадрах можна помітити, що українські безпілотники уразили вантажівки, які переміщалися під виглядом транспорту маркетплейсу Wildberries.
Довідка: Wildberries – це один із найбільших інтернет-маркетплейсів у Східній Європі, який часто порівнюють з Amazon або Ozon. Був заснований у 2004 році в Росії підприємцями Тетяною Кім і Владиславом Бакальчуком. Це платформа для тисяч продавців, які розміщують там свої товари. Wildberries сам не виробляє більшість товарів – він виступає посередником між продавцями і покупцями.У нашому Telegram – лише оперативні новини Підписуйтеся, щоб дізнаватися їх першими
"Тут поштарі України бандеролі просили доставити, пдроператору пошти рф, доставлено, 422 LUFTWAFFE, своєчасна доставка в визначені терміни, – написав Колесник.
Він уточнив, що атака була покликана підірвати ворожу логістику, де противник прикривається поштовими перевезеннями.
Які ще успішні удари по логістиці окупантів завдали ЗСУ?
У ніч проти 20 червня Сили оборони України уразили міст через Генічеську протоку в Херсонській області, який окупанти використовували для постачання між Кримом і південним фронтом.
18 червня та в ніч проти 19 червня під ударами були залізничні мости в районах Роздольного та Владиславівки в тимчасово окупованому Криму. Ці мости ворог використовував для постачання російської окупаційної армії.
Раніше Сили оборони також уразили автомобільні мости у районі Воїнки, що у Херсонській області та через Північно-Кримський канал поблизу села Ставки.