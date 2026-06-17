Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Які наслідки ударів?

За даними Генштабу ЗСУ, в акваторії Чорного моря було уражено танкер FINA A (IMO 9283306), який перебуває під санкціями ЄС, Великої Британії, Канади, Швейцарії та України. Його використовували для транспортування нафти.

Таким чином Росія перевозила нафтопродукти в обхід міжнародних санкцій. Згідно з оприлюдненою інформацією, сталося влучання у ціль, наразі уточнюють подробиці стосовно масштабів пошкоджень унаслідок цього.

Також ударили по об'єктах, які окупанти використовували для забезпечення логістики та переміщення сил між окупованими територіями на півдні. Зокрема, уразили автомобільний міст у районі Воїнки, що у Херсонській області.

Водночас завдали ударів по автомобільному мосту через Північно-Кримський канал поблизу села Ставки. У районі Великої Новосілки Донецької області під ударом потрапили командно-спостережний пункт і пункт управління.

Зазначається, що було ураження пунктів управління БпЛА окупантів у районах Кам'янського та Новопрокопівки Запорізької області, Іванопілля і Комара Донецької області, Олешок у Херсонській області, Маліївки Дніпропетровської області, а також Коров'яковки та Кучерова у Курській області Росії.