Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Смотрите также Прорвали самую плотную систему ПВО, – Свитан рассказал, как удалось эффектно нанести удар по НПЗ в Москве

Каковы последствия ударов?

По данным Генштаба ВСУ, в акватории Чёрного моря был поражён танкер FINA A (IMO 9283306), на который наложены санкции со стороны ЕС, Великобритании, Канады, Швейцарии и Украины. Его использовали для транспортировки нефти.

Таким образом Россия перевозила нефтепродукты в обход международных санкций. Согласно обнародованной информации, цель была поражена, в настоящее время уточняются подробности относительно масштабов повреждений в результате этого.

Также нанесли удары по объектам, которые оккупанты использовали для обеспечения логистики и перемещения сил между оккупированными территориями на юге. В частности, был поражен автомобильный мост в районе Воинки в Херсонской области.

В то же время были нанесены удары по автомобильному мосту через Северо-Крымский канал вблизи села Ставки. В районе Великой Новоселки Донецкой области под удар попали командно-наблюдательный пункт и пункт управления.

Отмечается, что были поражены пункты управления БПЛА оккупантов в районах Каменского и Новопрокоповки Запорожской области, Иванополья и Комара Донецкой области, Олешко в Херсонской области, Малеевки в Днепропетровской области, а также Коровяковки и Кучерова в Курской области России.