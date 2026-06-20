Об этом в Facebook сообщил командир 422-го отдельного полка беспилотных систем LUFTWAFFE Николай Колесник. Военный опубликовал фотодоказательства успешных ударов по логистике россиян.

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Что известно об удачной атаке дронов на вражеские грузовики?

На кадрах видно, что украинские беспилотники поразили грузовики, которые передвигались под видом транспорта маркетплейса Wildberries.

Справка: Wildberries — это один из крупнейших интернет-маркетплейсов в Восточной Европе, который часто сравнивают с Amazon или Ozon. Был основан в 2004 году в России предпринимателями Татьяной Ким и Владиславом Бакальчуком. Это платформа для тысяч продавцов, которые размещают там свои товары. Wildberries сам не производит большинство товаров — он выступает посредником между продавцами и покупателями.

"Здесь почтальоны Украины просили доставить посылки оператору почты РФ, доставлено, 422 LUFTWAFFE, своевременная доставка в установленные сроки", — написал Колесник.

Он уточнил, что атака была призвана подорвать вражескую логистику, где противник прикрывается почтовыми перевозками.

Какие еще успешные удары по логистике оккупантов нанесли ВСУ?

В ночь на 20 июня Силы обороны Украины поразили мост через Генический пролив в Херсонской области, который оккупанты использовали для снабжения между Крымом и южным фронтом.

18 июня и в ночь на 19 июня под ударами оказались железнодорожные мосты в районах Роздольного и Владиславовки во временно оккупированном Крыму. Эти мосты враг использовал для снабжения российской оккупационной армии.

Ранее Силы обороны также нанесли удары по автомобильным мостам в районе Воинки в Херсонской области и через Северо-Крымский канал вблизи села Ставки.