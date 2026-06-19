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Як Росія відновила свій танковий парк

Два роки потому, у росіян більше танків, ніж потрібно. Головне питання – що вони планують з ними робити?

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На початку 2024 року Кремль був сповнений рішучості відновити свої бронетанкові запаси. Але єдиний у Росії завод з виробництва нових танків, "Уралвагонзавод" у Нижньому Тагілі, за рік виготовляє лише близько 250 нових танків Т-90М з нуля. Кожен другий "новий" танк побудований на базі старого корпусу, який залишився з часів Холодної війни. А запаси танків часів Холодної війни, хоча й величезні, та все одно обмежені.

Сподіваючись відновити кожен танк із приблизно 7200 одиниць, які перебували на зберіганні на складах, російські заводи оцінили близько тисячі іржавих Т-72А початку 1970-х років, які зберігалися на складах, і дійшли висновку, що їм потрібні нові двигуни.

Інженери взялися до роботи. Вже у вересні 2024 року представник галузі повідомив Комітету оборони Держдуми, що промисловість запустила програму відновлення для встановлення нових деталей у старі дизельні двигуни W-46, потужністю 780 кінських сил, якими оснащений тримісний Т-72А. Нові деталі мали зробити робочими двигуни, які раніше не піддавалися відновленню.

Через три місяці росіяни подвоїли зусилля. Очікувалося, що програма відновлення W-46 дозволить випустити лише 100 нових двигунів, чого було достатньо, щоб запустити 10% танків, які перебувлаи на зберіганні. Щоб відновити решту танків, Кінгісеппський машинобудівний завод у Ленінградській області підписав контракт з міністерством оборони Росії на відновлення двигунів W-84 потужністю 840 кінських сил, які також сумісні з Т-72А.

Завдяки новим двигунами та іншими компонентами 50-річний Т-72А міг би стати чимось подібним до сучасного Т-72Б3М, хоча й менш захищеним.

"Контракти на двигуни були моментом, коли я почав підозрювати, що Росія спробує відремонтувати та розгорнути парк Т-72А, який був на зберіганні", – згадує аналітик Jompy.

Бажання відновити Т-72А свідчило, що росіяни планували піти ва-банк і відновити майже всі старі танки. Близько 2100 іржавих танків, які зберігалися в Росії, були повністю зруйновані без жодної надії на відновлення або належали до класу танків, української конструкції Т-64, до використання яких російські війська не звикли.

Тож залишилося близько 5100 танків, які можна було відновити. Зараз більшість із цих 5100 танків або пройшли реставрацію, або чекають на неї. Це... дуже багато танків.

Сила одноразового використання

Порахуйте самі. Росіяни розпочали повномасштабне вторгнення з 3 тисячами танків, а потім втратили близько 4400 танків. Нове виробництво може сягнути близько 1000 танків. Додайте до цього 5100 відновлених старих – і російські сухопутні війська незабаром зможуть мати на озброєнні близько 4700 танків. Це набагато більше, ніж чотири роки тому.

Цих танків має вистачити надовго. У 2025 році російські польові армії в Україні перейшли на піхотні штурми, щоб захистити свої танки від безпілотників. Середньодобові втрати танків скоротилися з десятків до одного на день.

Що росіяни планують робити з усіма цими танками і сотнями додаткових нових Т-90М, які вони планують побудувати найближчими роками, – залишається відкритим питанням. Ті самі безпілотники, які знищили попередні тисячі танків, досі літають у повітрі над "сірою зоною" в Україні. Розгортання довгих колон танків за нинішніх технологічних умов, ймовірно, призведе лише до їхнього знищення.

Цілком ймовірно, що російські командири чекають на якусь нову технологію боротьби з дронами, яка знову зробить можливими танкові атаки.

"Очевидно, що вони думають у довгостроковій перспективі, прогнозуючи, що зрештою знайдеться рішення для нинішнього середовища, перенасиченого дронами, яке дозволить повернути війну за допомогою бронетехніки, а тим часом зберегти та відновити механізований корпус", – написав Jompy.

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Також можливо, що російські командири просто настільки зневіряться, що знову розгорнуть танки. Наразі Кремль щомісяця набирає близько 30 тисяч нових піхотинців – цього якраз достатньо, щоб витримувати дорогі піхотні атаки. Але якщо втрати піхоти збільшаться або набір зменшиться, то командири можуть бути змушені повернутися до механізованої війни.

Повернення до танкових штурмів за відсутності якоїсь нової технології боротьби з дронів призведе до великої кількості підірваних танків.

З іншого боку, у Росії тепер є зайві танки. Єдиний нюанс полягає в тому, що більше немає величезних запасів старих танків. Тож російський танковий парк у його нинішніх величезних розмірах є силою одноразового використання. Як тільки він зникне – це станеться назавжди.

"Втрата величезних радянських арсеналів означає, що здатності швидко відновлюватися після війни з високим рівнем виснаження у Росії більше не буде. Тоді Росії доведеться змінити свій підхід до механізованої війни" – писав Jompy.