Перша причина лежить на поверхні: армія окупантів потребує постійного поповнення. Друга – менш очевидна: Кремль боїться освіченої молоді, а тому намагається одночасно контролювати її, скорочувати її чисельність і використовувати як ресурс для війни. Про це пише Юрій Федоренко.

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Путін воює з власною молоддю

На початку року в російських вишах стартувала масштабна кампанія з вербування студентів на контрактну службу. Агітацію супроводжують обіцянками "корисно провести академічну відпустку" та розповідями про нібито річний термін контракту, хоча фактично він є безстроковим. Особлива увага приділяється студентам з академічними боргами.

З відкритих джерел відомо, що міністр науки Росії Валерій Фальков поставив перед ректорами завдання: не менше як 2% студентів мають укласти контракт із міноборони. На початок 2026 року в російських університетах навчалося близько 2,2 мільйона студентів-чоловіків.

Отже, йдеться приблизно про 44 тисячі потенційних контрактників. Якщо аналогічний підхід поширять на коледжі та технікуми, цифра може зрости до 76 тисяч.

Однак справа не лише у вербуванні. "Болотна" недоосвіта проходить через прискорену мілітаризацію. В університетах відроджують обов'язкові ідеологічні курси на кшталт "Основ російської державності", що покликані виховувати відданість так званій "російській цивілізації". Студентів і школярів залучають до виготовлення продукції для армії, а в окремих закладах створюють навіть своєрідний "культурний фронт" для обслуговування воєнної пропаганди.

Паралельно влада скорочує доступ до вищої освіти. Майже 50 тисяч платних місць було ліквідовано на гуманітарних спеціальностях – економіці, праві, менеджменті, державному управлінні та психології. Натомість розширюються пільги для учасників війни та членів їхніх сімей..

Із цього випливають кілька висновків.

По-перше, певну кількість контрактників режим справді отримає, але це не змінить стратегічного балансу сил на фронті.

По-друге, скорочення освіченої частини населення працює проти самої Росії. Сучасні війни виграють не лише чисельністю, а й технологіями, інноваціями та якістю людського капіталу.

По-третє, що сильніше держава тисне на молодь, то вищий ризик внутрішнього невдоволення.

Фактично кремлівські дідусі відкривають внутрішній фронт проти покоління своїх онуків. Вони намагаються продовжити життя власної системи, кидаючи молодь у топку війни. Але історія неодноразово доводила: війна держави проти власного майбутнього ніколи не завершується її перемогою.

Росія розбудовує систему тотального стеження за молоддю

У Росії готується чергова хвиля репресій, цензури та цифрового контролю. Під прицілом – діти, підлітки та студенти. Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін затвердив на найближчі 4 роки план "профілактики негативних соціальних явищ у дитячому та молодіжному середовищі". Документ передбачає створення "кібергруп", які шукатимуть "екстремістів" і "деструктивні елементи" в соцмережах. Що це означає і як це працюватиме?

Фактично розбудовується система тотального стеження за молоддю, яка охоплюватиме всі середні та вищі навчальні заклади, формальні й неформальні спільноти.

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Робиться це під гаслом "захисту молоді", але фактично – розбудовується система величезного цифрового концтабору. Ноу-хау режиму полягає в тому, що рекрутувати наглядачів, агентів і донощиків будуть серед самих дітей і підлітків.

У всіх російських регіонах мають бути сформовані так звані "кібердружини" та "медіапатрулі", завдання яких – нишпорити в соціальних мережах, месенджерах, на форумах та інших ресурсах і "запобігати протиправним діям та деструктивним впливам". Під цензуру та контроль підпадатиме вся інформація, яку путінська влада вважає небезпечною для "стабільності" режиму.

Якщо під час патрулювання "кібердружинники" виявлять інформацію, яка "дестабілізує оперативну обстановку", вони мають надсилати звіти до профільних відомств для блокування таких матеріалів. Усе це відбуватиметься під кураторством регіональних міністерств інформаційної безпеки, молодіжної політики, а також силових структур. Словом, ця дитяча армія стукачів буде жорстко сегментована й розподілена між професійними кураторами.

Служба зовнішньої розвідки України констатує, що керівництво Росії перетворює російський сегмент інтернету на повністю підконтрольну державі інфраструктуру. З огляду на те що до кураторства "кібердружин" і "медіапатрулів" залучаються силові органи, можна припустити, що справа дійде до масових репресій проти дітей, а також їхніх батьків (ймовірно, передусім проти батьків).

Проєкт "дитячого цифрового концтабору" пройшов пілотну стадію ще у 2023 році. Саме тоді були відпрацьовані перші спроби "медіапатрулювання". Тепер настав час накрити цим "кіберпавутинням" усі болота. Чи становитиме ця інновація якісь проблеми для нас, для Сил оборони України?

Навряд чи. Вся ця метушня спрямована виключно на "внутрішніх ворогів". А це означає, що градус страху Кремля перед власним населенням поступово зростає. Влада Росії не здатна запропонувати молоді ані перспектив, ані розвитку, ані свободи. У всі історичні епохи такий стан справ породжував протести – зокрема молодіжні. Ймовірно, Кремль грає на випередження і готується до цього.

Держава, яка боїться навіть постів дітей у соцмережах, – приречена. Ми не знаємо, які ще абсурдні кроки робитиме Кремль у внутрішній та зовнішній політиці. Але розуміємо: весь цей абсурд є ознакою безвиході. Недоімперія звивається під нашими ударами і починає агонізувати. Нам залишається добивати монстра. Над цим ми, власне, і працюємо – щодня і щоночі.