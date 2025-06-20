США розширили санкції проти Ірану, аби перешкодити розробці озброєння

США розширили санкції проти Ірану. Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) визначило 1 фізичну та 8 юридичних осіб, а також судно, що причетні до закупівлі та транспортування чутливого обладнання для іранської оборонної промисловості.

Про це йдеться у пресрелізі Міністерства фінансів США від 20 червня, передає 24 Канал. Відомство продовжуватиме підривати здатність Ірану виробляти й розповсюджувати "смертоносну зброю, яка загрожує регіональній стабільності й глобальній безпеці".

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Що відомо про санкції

У заяві йдеться, що США досі рішуче налаштовані зірвати будь-які спроби Ірану придбати чутливі технології, компоненти та обладнання подвійного призначення, які лежать в основі програм режиму з розробки балістичних ракет, БпЛА тощо.

Ми чітко дали зрозуміти: ті, хто уможливлює ці схеми, будуть притягнуті до відповідальності,

– заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Зокрема, йдеться про компанію Rayan Roshd Afzar Company (RRA), яка нібито виробляла технічні компоненти для програми безпілотників КВІР і програмне забезпечення для його аерокосмічної програми.

Під санкції також потрапило судно Shun Kai Xing, що належить гонконзькій компанії й перевозило потрібне обладнання для RRA.

Нагадаємо, через загострення конфлікту між Ізраїлем та Іраном призупинила роботу Тегеранська фондова біржа. Рішення прийняла Вища рада для запобігання дестабілізації ринку та захисту державних інвестицій. Іранські фінансові ринки будуть залишатися закритими до стабілізації ситуації.