Об этом говорится в пресс-релизе Министерства финансов США от 20 июня, передает 24 Канал. Ведомство будет продолжать подрывать способность Ирана производить и распространять "смертоносное оружие, которое угрожает региональной стабильности и глобальной безопасности".

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Что известно о санкциях

В заявлении говорится, что США до сих пор решительно настроены сорвать любые попытки Ирана приобрести чувствительные технологии, компоненты и оборудование двойного назначения, которые лежат в основе программ режима по разработке баллистических ракет, БПЛА и тому подобное.

Мы четко дали понять: те, кто делает возможным эти схемы, будут привлечены к ответственности,

– заявил министр финансов США Скотт Бессент.

В частности, речь идет о компании Rayan Roshd Afzar Company (RRA), которая якобы производила технические компоненты для программы беспилотников КСИР и программное обеспечение для его аэрокосмической программы.

Под санкции также попало судно Shun Kai Xing, принадлежащее гонконгской компании и перевозившее нужное оборудование для RRA.

Напомним, из-за обострения конфликта между Израилем и Ираном приостановила работу Тегеранская фондовая биржа. Решение принял Высший совет для предотвращения дестабилизации рынка и защиты государственных инвестиций. Иранские финансовые рынки будут оставаться закрытыми до стабилизации ситуации.