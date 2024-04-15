Санкції ЄС проти Ірану: зростаючий тиск на Тегеран

У відповідь на широкомасштабну атаку Ірану проти Ізраїлю, у ЄС обговорюють запровадження нових санкцій проти Тегерана. За словами президента Ради ЄС, вони продовжують працювати над деескалацією конфлікту.

Про що домовились лідери G7

Під час екстреної відеозустрічі лідерів G7 у неділю, європейські столиці домовилися про три напрямки дій. А саме йдеться про:

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Засудження Ірану та висловлення солідарності з Ізраїлем; Складання планів потенційних санкцій; Використання будь-яких важелів впливу на Тегеран, щоб домогтися зниження напруженості.

Щобільше, деякі лідери G7 запропонували класифікувати іранський Корпус вартових ісламської революції як терористичну організацію. Це питання довго розглядалося ЄС, але досі не вдалося досягти консенсусу.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що також розглядають санкції проти програм безпілотників і ракет Ірану.

Відповідно, ця тема буде на порядку денному на саміті лідерів ЄС цього тижня: міністри закордонних справ ЄС запланували провести екстрену відеоконференцію вівторок з метою оцінки можливості введення нових санкцій з боку Брюсселя.

Робота над деескалацією

За словами джерел видання, посадовці ЄС мали "величезну кількість контактів" з іранськими колегами в останні дні. Серед них була розмова між головним дипломатом ЄС Жозепом Боррелем і міністром закордонних справ Ірану Хоссейном Аміром-Абдоллахіаном, під час якої Тегеран закликали не загострювати ситуацію далі.

Усі сторони повинні проявляти стриманість. Ми продовжуватимемо всі наші зусилля, щоб працювати над деескалацією,

– сказав президент Ради ЄС Шарль Мішель після дзвінка лідерів G7.

Як повідомляється, подальший розвиток ситуації залежить також і від відповіді Ізраїлю. У тому числі США очолили зусилля G7, щоб переконати прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу не вживати військових дій, які можуть спровокувати масштабнішу війну.