Санкции ЕС против Ирана: растущее давление на Тегеран

В ответ на широкомасштабную атаку Ирана против Израиля, в ЕС обсуждают введение новых санкций против Тегерана. По словам президента Совета ЕС, они продолжают работать над деэскалацией конфликта.

О чем договорились лидеры G7

Во время экстренной видеовстречи лидеров G7 в воскресенье, европейские столицы договорились о трех направлениях действий. А именно речь идет о:

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Осуждении Ирана и выражении солидарности с Израилем; Составлении планов потенциальных санкций; Использовании любых рычагов влияния на Тегеран, чтобы добиться снижения напряженности.

Более того, некоторые лидеры G7 предложили классифицировать иранский Корпус стражей исламской революции как террористическую организацию. Этот вопрос долго рассматривался ЕС, но до сих пор не удалось достичь консенсуса.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что также рассматривают санкции против программ беспилотников и ракет Ирана.

Соответственно, эта тема будет на повестке дня на саммите лидеров ЕС на этой неделе: министры иностранных дел ЕС запланировали провести экстренную видеоконференцию во вторник с целью оценки возможности введения новых санкций со стороны Брюсселя.

Работа над деэскалацией

По словам источников издания, чиновники ЕС имели "огромное количество контактов" с иранскими коллегами в последние дни. Среди них был разговор между главным дипломатом ЕС Жозепом Боррелем и министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амиром-Абдоллахианом, во время которого Тегеран призвали не обострять ситуацию дальше.

Все стороны должны проявлять сдержанность. Мы будем продолжать все наши усилия, чтобы работать над деэскалацией,

– сказал президент Совета ЕС Шарль Мишель после звонка лидеров G7.

Как сообщается, дальнейшее развитие ситуации зависит также и от ответа Израиля. В том числе, США возглавили усилия G7, чтобы убедить премьер-министра Биньямина Нетаньяху не предпринимать военных действий, которые могут спровоцировать более масштабную войну.