ЄС не може вдарити санкціями по Китаю за підтримку Росії: Каллас розкрила причину

Китай активно співпрацює з Росією, що допомагає Кремлю продовжувати війну проти України. Проте ЄС не може вдарити санкціями по Пекіну за допомогу Москві.

Чому ЄС не може покарати Китай?

Глибока економічна залежність Євросоюзу від Китаю ускладнює можливості Брюсселя тиснути на Пекін. Про це заявила головна дипломатка ЄС Кая Каллас, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Дивіться також Нові обмеження США: Трамп готує удар по Росії, як по нафтовій державі, – Newsweek

За її словами, Китай може завдати удару у відповідь на санкції ЄС – і в цьому полягає найбільша проблема.

Якщо ви не готові заплатити ціну, яку Пекін може накласти у відповідь, тоді діяти важко, – зазначила Каллас.

А Пекін може завдати серйозного удару Європі, якщо та запроваджуватиме обмеження проти нього, адже він контролює критично важливі ланцюги постачання та залишається ключовим ринком збуту для європейських виробників.

Достатньо поглянути на перебіг подій останніми тижнями, щоб зрозуміти, наскільки вразливі європейські компанії:

Нещодавно Китай обмежив постачання рідкісноземельних елементів, які використовують у виробництві від акумуляторів для електромобілів до військового обладнання, що одразу викликало занепокоєння в ЄС.

Також автовиробники в Європі опинилися перед загрозою дефіциту чипів після того, як китайська компанія Nexperia, що базується у Нідерландах, припинила постачання мікросхем через конфлікт з Пекіном.

Тому Каллас закликала спільно вплинути на Китай. Вона додала, що США, Велика Британія, Австралія, Японія та інші країни так само стикаються з тиском Пекіна.

Китай дуже майстерно нарощує свій геополітичний вплив. Проблема в тому, що ми не діємо єдиним фронтом,

– наголосила дипломатка.

Які санкції увів Євросоюз?

Коментарі пролунали на тлі зусиль ЄС змусити Китай припинити допомагати Росії обходити санкції.

У жовтні Євросоюз уже запровадив обмеження проти кількох китайських компаній. У 19-му пакеті під санкції потрапили чотири компанії, які пов’язані з нафтовою промисловістю Китаю, пише Reuters.

За словами дипломатів, до санкційного пакета включили:

дві незалежні китайські нафтопереробні компанії;

одну торгівельну фірму з Китаю;

одну структуру, що займається обходом санкцій.

Однак остання, як зазначили джерела, переважно працює в секторах, не пов’язаних із нафтою.

Що США вимагають від Євросоюзу?