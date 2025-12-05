"Лукойл" отримав "зелене світло": США відклали деякі санкції проти компанії

Наприкінці жовтня США ввели санкції проти двох найбільших нафтових компаній Росії, зокрема, "Лукойлу". Але обмеження вдарили не тільки по Москві, і Вашингтон пішов на поступки, відстрочивши деякі санкції.

Які санкції призупинили США?

Вашингтон 4 грудня дозволив здійснювати операції з автозаправками російського "Лукойлу" за межами Росії, передає 24 Канал з посиланням на заяву Офісу контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США

Для цього адміністрація президента США Трампа видала спеціальну генеральну ліцензію, яка діятиме до 29 квітня 2026 року.

За даними Reuters, таке рішення дозволить проводити транзакції до кінця квітня приблизно 2 000 заправок по всьому світу:

в Європі;

Центральній Азії;

на Близькому Сході;

і навіть в Америці.

У Трампа пояснили послаблення санкцій проти "Лукойла" потребами споживачів, мовляв, це пом'якшить шкоду для них і постачальників, які хочуть проводити звичайні транзакції на роздрібних автозаправках.

Фактично спецліцензія дозволить АЗС, що працюють під брендом "Лукойл", і надалі продовжувати свою роботу, але запобігатиме відтоку грошей до Росії.

Варто знати! "Лукойл" має близько 200 автозаправок у Нью-Джерсі, Пенсильванії та Нью-Йорку. Також компанія є одним з головних постачальників палива в Молдові та Болгарії. Під її керівництвом – приблизно 600 заправок у Туреччині та понад 300 у Румунії.

Які санкції ввели США проти "Лукойлу"?

Наприкінці жовтня США ввели нові санкції проти російської нафти, щоб змусити Москву піти на мирні переговори, повідомили в Міністерстві фінансів. Це були перші прямі американські санкції проти російських компаній у другий термін Трампа.

Під обмеження потрапили:

нафтові гіганти Росії "Роснефть" і "Лукойл";

31 дочірній підрозділ цих компаній.

Міністр фінансів Скотт Бессент зазначив, що США можуть розширити санкції проти Росії за необхідності.

Ще раніше Велика Британія ввела власні санкції проти "Лукойлу" і "Роснефти", додавши компанії до списку підсанкційних.

Важливо! Водночас пізніше Міністерство фінансів США вивело закордонні активи "Лукойлу" з-під санкцій через заявку від американської нафтопереробної компанії Chevron на придбання цих активів.

Які проблеми виникли у "Лукойла" через санкції?