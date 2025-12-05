"Лукойл" отримав "зелене світло": США відклали деякі санкції проти компанії
- США відстрочили санкції на операції з автозаправками "Лукойла" за межами Росії до квітня 2026 року.
- Це рішення дозволить приблизно 2 000 заправкам по всьому світу продовжити роботу.
Наприкінці жовтня США ввели санкції проти двох найбільших нафтових компаній Росії, зокрема, "Лукойлу". Але обмеження вдарили не тільки по Москві, і Вашингтон пішов на поступки, відстрочивши деякі санкції.
Які санкції призупинили США?
Вашингтон 4 грудня дозволив здійснювати операції з автозаправками російського "Лукойлу" за межами Росії, передає 24 Канал з посиланням на заяву Офісу контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США
Дивіться також Колишній власник Pornhub може купити активи "Лукойла"
Для цього адміністрація президента США Трампа видала спеціальну генеральну ліцензію, яка діятиме до 29 квітня 2026 року.
За даними Reuters, таке рішення дозволить проводити транзакції до кінця квітня приблизно 2 000 заправок по всьому світу:
- в Європі;
- Центральній Азії;
- на Близькому Сході;
- і навіть в Америці.
У Трампа пояснили послаблення санкцій проти "Лукойла" потребами споживачів, мовляв, це пом'якшить шкоду для них і постачальників, які хочуть проводити звичайні транзакції на роздрібних автозаправках.
Фактично спецліцензія дозволить АЗС, що працюють під брендом "Лукойл", і надалі продовжувати свою роботу, але запобігатиме відтоку грошей до Росії.
Варто знати! "Лукойл" має близько 200 автозаправок у Нью-Джерсі, Пенсильванії та Нью-Йорку. Також компанія є одним з головних постачальників палива в Молдові та Болгарії. Під її керівництвом – приблизно 600 заправок у Туреччині та понад 300 у Румунії.
Які санкції ввели США проти "Лукойлу"?
Наприкінці жовтня США ввели нові санкції проти російської нафти, щоб змусити Москву піти на мирні переговори, повідомили в Міністерстві фінансів. Це були перші прямі американські санкції проти російських компаній у другий термін Трампа.
Під обмеження потрапили:
- нафтові гіганти Росії "Роснефть" і "Лукойл";
- 31 дочірній підрозділ цих компаній.
Міністр фінансів Скотт Бессент зазначив, що США можуть розширити санкції проти Росії за необхідності.
Ще раніше Велика Британія ввела власні санкції проти "Лукойлу" і "Роснефти", додавши компанії до списку підсанкційних.
Важливо! Водночас пізніше Міністерство фінансів США вивело закордонні активи "Лукойлу" з-під санкцій через заявку від американської нафтопереробної компанії Chevron на придбання цих активів.
Які проблеми виникли у "Лукойла" через санкції?
Акції російської компанії "Лукойл" на Московській біржі різко знизилися через західні санкції та проблеми з продажем закордонних активів, втративши близько 9,6 мільярдів доларів ринкової вартості.
Крім того, компанія оголосила форс-мажор на родовищі West Qurna-2 в Іраку, одному з найбільших нафтових родовищ світу. Санкції фактично заблокували роботу "Лукойла" на цьому об'єкті, через що почали затримувати виплати зарплат приблизно 1,3 тисячам працівників в Іраку.
Ситуація відбилася і на міжнародних операціях компанії. Фінський оператор заправних станцій Teboil заявив про призупинення своєї роботи через дефіцит пального, оскільки мережа АЗС у Фінляндії належить "Лукойлу".