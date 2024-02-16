Як турецькі банки допомагають росіянам обходити санкції

Турецькі установи неодноразово демонстрували неоднозначну позицію, відносно росіян. Зокрема, деякі банки продовжують обслуговувати клієнтів з Росії.

Які повідомлення отримали росіяни

Раніше стало відомо, що турецький банк Denizbank відкривав банківські рахунки росіянам. Однак, не для всіх громадян Росії доступна така можливість.

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Частині росіян Denizbank розіслав листи про необхідність терміново надати документи, що підтверджують їхнє місце проживання на території Туреччини. Імовірно, громадян Росії зобов'яжуть мати посвідку на проживання для продовження дії рахунку.

На жаль, у нашому банку у вас не вказана турецька адреса проживання. Для того щоб ми могли внести в систему вашу турецьку адресу, в терміновому порядку просимо вас відправити відповіддю на цей мейл ваш ВНЖ та документ, що підтверджує вашу турецьку прописку, або ж прохання підійти з документами до найближчого відділення Denizbank,

– йдеться у повідомленні банку

Якщо росіянам заблокують рахунки у цьому банку, вони не зможуть користуватися доступними міжнародними сервісами. Йдеться навіть про неможливість переказувати кошти.

Яка позиція банку

Центральний офіс Denizbank поки що не надав офіційних пояснень, відносно того навіщо насправді банку ці дані. Усі вказані тези є лише припущенням.

Частина експертів вважає, що насправді банк не планує закривати рахунки росіян. Ця розсилка необхідна лише для оновлення бази даних Denizbank.