Поки рекорд в Європі: Бельгія заморозила 58 мільярдів російських активів

В Європі продовжують заморожувати російські активи. Так, Бельгія вже наклала арешт на 58 мільярдів євро, які належать компаніям і громадянам, які потрапили у підсанкційний список.

Союзники України продовжують шукати рішення, які могли гарантувати стягнення репарацій з Росії на користь нашої держави. Один з таких механізмів – замороження активів країни-агресорки за кордоном.

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Бельгія заморозила рекордну суму

Про це розповів міністр фінансів Бельгії Вінсент Ван Петегем. Відповідну цифру очільник відомства назвав з нагоди роковин повномасштабного вторгнення Росії на територію України. За його словами, Бельгія з 24 лютого 2022 року заморозила активів на 58 мільярдів євро. Мовиться про кошти як російських фізичних, так і юридичних осіб.

Цікаво, що це найбільша сума з-поміж усіх країн-членів ЄС. Також варто зауважити, що Бельгія заблокувала фінансові операції Росії на суму 191 мільярд євро.

Загалом ці заходи стосуються 1789 російських компаній та громадян, внесених до санкційного списку,

– зазначають у міністерстві.

Але і це ще не все. Бельгія, продовжуючи санкційний тиск проти Росії, посилила митні перевірки як щодо цієї країни, так і Білорусі. Перевірку пройшли 91 020 декларацій, пов'язаних з цими державами. Крім того, фізично проінспектували 7 925 контейнерів.

До слова, станом на серпень 2022 року мовилося про замороження 50,5 мільярда євро Бельгією. Ці гроші належать або людям, або компаніям, або юридичним особам, які потрапили під санкції через війну, розв'язану Росією проти України.

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