Євросоюз ухвалив рішення про продовження санкцій проти Росії

Європейський Союз ухвалив рішення про продовження чинних санкцій проти Росії. Крім того, Єврокомісія може підтвердити підтримку України в питанні відновлення інфраструктури.

Санкції будуть продовжені

Верховний комісар ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас повідомила, що міністри закордонних справ ЄС тільки що ухвалили рішення про нове продовження санкцій проти Росії, передає 24 Канал з посиланням на соцмережі Каллас.

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Європа діє: міністри закордонних справ ЄС щойно погодилися знову продовжити санкції проти Росії. Це продовжить позбавляти Москву доходів для фінансування її війни. Росія має заплатити за ті збитки, які вона спричиняє,

– повідомила Каллас.

Раніше Каллас висловила очікування, що буде ухвалене рішення про продовження чинних санкцій перед зустріччю з міністрами закордонних справ ЄС у Брюсселі. Вона також зазначила, що на порядку денному зустрічі буде обговорення питань, пов'язаних з Україною. Єврокомісія має намір заявити про зобов’язання допомогти Україні у відновленні та стабілізації її інфраструктури, а також вирішенні питань щодо поставок газу та нафти.

Як Угорщина блокує допомогу Україні

Угорщина затримувала ухвалення рішення про санкції з грудня. Прем'єр-міністр Віктор Орбан тоді заявив, що хоче дочекатися інавгурації Дональда Трампа, перш ніж вирішувати, чи підтримувати продовження обмежень.

Нині країна таки погодилася підтримати їх продовження. Втім, це рішення супроводжується умовами. Очікується, що Будапешт отримає заяву, яка враховуватиме його побоювання щодо енергетичної безпеки.

Зауважте! Санкції ЄС проти Росії потребують поновлення кожні шість місяців. Хоча це стандартна процедура, вона вимагає одностайного схвалення всіх країн-членів.