Як насправді санкції впливають на російську економіку

Після початку повномасштабної війни в Україні, міжнародна спільнота ввела значну кількість санкцій проти Росії. Однак, результат, який принесли ці обмеження, не такий вагомий як очікувалось.

Як діють санкції

Здається, що санкції, які були впроваджені, зовсім не вплинули на російську економіку. Адже вона за цей продемонструвала зростання.

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Насправді ж відбулися разючі зміни. Росія втратила частину грошових надходжень, які могли бути витрачені на війну проти України.

Девід О'Салліван Спеціальний представник Євросоюзу з питань санкцій Якщо подивитися на функціонування російської економіки, то ці санкції мають величезний вплив. Вони серйозно обмежили доходи, доступні для фінансування цієї війни. За нашими оцінками, Росія має приблизно на 400 мільярдів євро менше, ніж було би, якби не було санкцій.

О'Салліван зауважив, що санкції введенні не тільки з боку ЄС, а і зі сторони G7. Вказані країни є важливою частиною світової економіки.

Те, що раніше було дуже здоровим профіцитом державного бюджету в Росії, тепер перетворилося на дефіцит: 30% державних видатків йдуть на оборону, близько шести чи семи відсотків ВВП,

– наголошує О'Салліван.

Чому російська економіка зростає

О'Салліван називає основною причиною зростання російської економіки – значне вливання коштів, які "забираються" у важливих галузей. У майбутньому це спричинить багато труднощів для росіян.

Звичайно, якщо ви вкачуєте такі гроші в економіку, ви дійсно отримуєте зростання, але це не продуктивне зростання, тому що Путін був змушений поїдати російську економіку, щоб забрати з виробничого сектора – освіти, охорони здоров'я, досліджень, інвестицій у розумну економічну діяльність – і перекласти все це на зброю та війну,

– уточнює спецпредставник ЄС.

Варто зауважити, що Росія втратила значну кількість спеціалістів. Багато кваліфікованих кадрів виїхали за кордон, частина – загинула на війні. З інвестиціями ззовні у Росії також багато труднощів.