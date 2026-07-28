Санкції під питанням: ЄС не наважується бити по заводу, який працює на Росію

Євросоюз запровадив вже 21 пакет санкцій проти Росії, але так і не включив до списків ірландський завод з виробництва глинозему Aughinish Alumina. Хоча підприємство підозрюють у постачанні сировини для російського ВПК.

У чому підозрюють завод Aughinish Alumina

Минулого тижня уряд Ірландії провів перевірку, щоб з'ясувати, чи використовують глинозем з Aughinish Alumina для виготовлення алюмінію, який потім йде на російські оборонні підприємства, пише Financial Times.

Перевірку розпочали після публікації The Irish Times. Видання стверджувало, що продукцію заводу продавали трейдинговій компанії, яка постачає сировину одному з головних виробників зброї у Росії.

Втім, перевірка не підтвердила ці звинувачення.

Не було виявлено достатніх доказів того, що глинозем, вироблений компанією Aughinish Alumina Ltd, постачається, використовується або іншим чином безпосередньо пов'язаний із російськими військовими,

– йдеться у звіті для Єврокомісії.

Водночас вона показала, що понад половина продукції заводу йде до Росії. Зокрема, впродовж перших п'яти місяців 2026 року із виробленого на заводі глинозему:

52% відправили до Росії;

і лише ще 34% – загалом до Франції, Швеції та Нідерландів.

Окрім того, з 2022 до 2025 року експорт продукції з підприємства в Ірландії до Росії зріс майже на 23%.

Чому ЄС не запровадить санкції проти заводу

Завод Aughinish Alumina належить російській компанії Rusal, створеній російським олігархом Олегом Дерипаскою, який вже перебуває під санкціями.

Однак ЄС не поспішає запроваджувати санкції проти самого підприємства через побоювання, що може залишити промисловість Європи без критично важливої сировини.

Європейські чиновники застерігають, що постраждають насамперед алюмінієві заводи ЄС, які забезпечують автопром, оборонний сектор та виробництво компонентів для електромереж.

Якщо ми запровадимо санкції проти цієї компанії, то фактично самі відріжемо себе від постачань,

– зазначив один із високопосадовців.

У звіті про перевірку уряд Ірландії також наголосив, що санкції проти Aughinish Alumina можуть поставити під загрозу подальшу діяльність компанії.

Відтак, у Брюсселі додали, що проглянуть ірландський звіт, але поки робити висновки зарано. А один із чиновників додав, що перш ніж запроваджувати обмеження проти підприємства, ЄС повинен знайти альтернативні джерела постачання глинозему.

Нагадаємо, ЄС раніше заборонив імпорт російського алюмінію, однак обмеження не поширюються на експорт із Євросоюзу до Росії алюмінію, глинозему та бокситів, які використовуються для виробництва алюмінію.