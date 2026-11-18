Євросоюз посилює контроль за виконанням обмежень проти Росії, прагнучи зосередити санкційну роботу в окремій структурі. У Брюсселі вже визначили дипломата, який стане новим куратором з питань санкцій.

Хто стане новим спецпосланцем

Новим спеціальним посланцем Євросоюзу з питань санкцій має стати досвідчений шведський дипломат Ларс Даніельссон. Він замінить Девіда О'Саллівана, який іде на пенсію після майже чотирьох років роботи на цій посаді, пише Politico.

За інформацією джерел видання в керівництві ЄС, офіційне оголошення про призначення очікується вже цієї середи, 18 листопада, після щотижневого засідання Колегії єврокомісарів.

Головним завданням Даніельссона буде стежити за тим, щоб санкції Євросоюзу належно виконувалися. Йдеться не лише про запровадження обмежень, а й про контроль за їх дотриманням.

Видання додає, що Даніельссон має значний дипломатичний досвід:

Із 2016 до 2023 року він був постійним представником Швеції при Європейському Союзі;

Також брав участь у переговорах між країнами-членами блоку, зокрема під час головування Швеції в Раді ЄС у першій половині 2023 року.

Зауважте! Девід О'Салліван, який залишає посаду, став першим спеціальним міжнародним посланцем ЄС із питань реалізації санкцій.

Як працюватиме новий санкційний офіс

Одночасно з кадровими змінами Єврокомісія запускає роботу спеціального санкційного офісу. Ця структура працюватиме безпосередньо у впливовому Генеральному секретаріаті, а не в профільному фінансовому директораті (DG FISMA), як це було раніше.

Такий крок дозволить президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн особисто контролювати, як саме виконуються економічні обмеження проти Москви.

Рішення перенести офіс до Генерального секретаріату має об'єднати експертні знання щодо санкцій, які наразі розпорошені між різними департаментами,

– зазначаили представники європейського відомства.

При цьому безпосереднє керівництво новим органом здійснюватиме єврокомісарка з питань фінансових послуг Марія Луїс Альбукерке.

Нагадаємо, про плани створити єдиний санкційний офіс Єврокомісія оголосила ще на початку цього місяця. Новий офіс має об'єднати роботу над санкціями на всіх етапах, а також поліпшити обмін даними й надання рекомендацій країнам ЄС. Також Брюссель організовує окрему робочу групу, яка боротиметься з обходом обмежень через криптовалюти.