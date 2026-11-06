Росії буде складніше обходити санкції: ЄС запускає новий офіс

Який новий механізм запускають у Європі

Єврокомісарка з питань фінансових послуг Марія Луїс Альбукерке оголосила про створення в ЄС спеціального офісу для роботи над санкціями, пише Kyiv Independent.

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Новий офіс має координувати всю санкційну роботу Євросоюзу – від підготовки обмежень до контролю за їхнім виконанням.

За словами Альбукерке, ця структура виконуватиме одразу кілька важливих завдань:

посилить координацію щодо санкцій;

забезпечить швидше надання рекомендацій державам ЄС;

покращить обмін даними та їх аналіз.

Завдяки цьому ми зможемо виступати більш єдиним фронтом на міжнародній арені, ефективніше взаємодіяти з партнерами по G7 та іншими країнами-однодумцями, а також досягати сильнішого впливу й забезпечувати ефективніше виконання санкцій як усередині ЄС, так і за його межами– зауважила Альбукерке.

Яку робочу групу створює ЄС

Окрім постійного офісу, Євросоюз створює спеціальну робочу групу з питань криптовалютних санкцій. Вона виявлятиме та усуватиме лазівки, які дозволяють обходити обмеження за допомогою цифрових активів.

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За словами речниці Єврокомісії Шивон Макгаррі, нова група об'єднає найкращих національних експертів та фахівців ЄС, щоб розробити заходи протидії.

Криптовалюти – це інструмент, який використовували для обходу наших санкцій– наголосила речниця.

Дипломат ЄС, який поспілувався з виданням, додав, що спочатку групу створюють на 12 місяців, залучаючи фахівців із третіх країн. Зокрема, до процесу можуть долучити експертів з України та Великої Британії.

Нагадаємо, Росія продовжує отримувати підсанкційні товари з Європи через треті країни. Зокрема, через Гонконг, Центральну Азію та Кавказ до неї потрапляє обладнання й електронні компоненти, які використовують у військовому виробництві. Україна закликала ЄС посилити механізми протидії такому обходу обмежень.