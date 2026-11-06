России будет сложнее обходить санкции: ЕС открывает новый офис

Какой новый механизм запускают в Европе

Еврокомиссар по финансовым услугам Мария Луис Альбукерке объявила о создании в ЕС специального офиса для работы над санкциями, пишет Kyiv Independent.

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Новый офис должен координировать всю санкционную работу Евросоюза – от подготовки ограничений до контроля за их выполнением.

По словам Альбукерке, эта структура будет выполнять сразу несколько важных задач:

усилит координацию в области санкций;

обеспечит более оперативное предоставление рекомендаций государствам ЕС;

улучшит обмен данными и их анализ.

Благодаря этому мы сможем выступать более единым фронтом на международной арене, эффективнее взаимодействовать с партнерами по "Группе семи" и другими странами-единомышленниками, а также оказывать более сильное влияние и обеспечивать более эффективное выполнение санкций как внутри ЕС, так и за его пределами– отметила Альбукерке.

Какую рабочую группу создает ЕС

Помимо постоянного офиса, Евросоюз создает специальную рабочую группу по вопросам криптовалютных санкций. Она будет выявлять и устранять лазейки, позволяющие обходить ограничения с помощью цифровых активов.

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По словам пресс-секретаря Еврокомиссии Шивон Макгарри, новая группа объединит лучших национальных экспертов и специалистов ЕС для разработки мер противодействия.

Криптовалюты – это инструмент, который использовался для обхода наших санкций– подчеркнула пресс-секретарь.

Дипломат ЕС, пообщавшийся с изданием, добавил, что изначально группа создается на 12 месяцев с привлечением специалистов из третьих стран. В частности, к процессу могут присоединиться эксперты из Украины и Великобритании.

Напомним, Россия продолжает получать подсанкционные товары из Европы через третьи страны. В частности, через Гонконг, Центральную Азию и Кавказ в страну поступает оборудование и электронные компоненты, которые используются в военном производстве. Украина призвала ЕС усилить механизмы противодействия такому обходу ограничений.