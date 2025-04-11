Росія запропонувала США вивести "Аерофлот" з-під санкцій – що відповів Вашингтон

У п'ятницю, 11 квітня, міністр закордонних справ Росії зробив ряд заяв. У них йшлося про ЄС та США.

Що сказав Лавров журналістам

На думку російського міністра, Сполучені Штати, на відміну від Євросоюзу, зацікавлені у "врегулюванні української кризи", передає 24 Канал з посиланням на російські медіа.

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Я порадив би перетерпіти Каю Каллас на цій посаді, це буде суттєво легше, ніж терпіти в шкоду власному народу. Я взагалі не розумію цих політиків,

– заявив Лавров.

Він також сказав, що нібито у припиненні війни зацікавлені лише США. Тоді як ЄС, зокрема й Велика Британія, "повністю ігнорують першопричини ситуації".

До того ж Сергій Лавров повідомив, що Росія запропонувала США вивести "Аерофлот" з-під санкцій. Пропозиція відбулась у контексті обговорення поновлення прямого авіасполучення. Однак Кремль ще не отримав відповіді.

Зауважте! Водночас Трамп вимагає у Москви припинити вогонь проти України та погрожує санкціями у випадку ігнорування його закликів. Він може це зробити через виконавчу владу або звернутися до Конгресу з проханням ухвалити новий закон про санкції.