"Це може бути останній пакет": ЄС може змінити формат запровадження санкцій проти Росії

Станом на сьогодні Брюссель розглядає новий підхід до санкцій проти Росії. Це стало актуальним після того, як Греція заблокувала великий пакет обмежень ЄС, щоб захистити інтереси судноплавного магната.

Який новий механізм щодо санкцій можуть запровадити у ЄС

Зараз європейські чиновники шукають способи пришвидшити ухвалення більш вузько спрямованих фінансових санкцій, про що пише FT.

Це робиться для того, щоб країни-члени мали менше можливостей використовувати право вето під час переговорів. За словами трьох посадовців, наразі триває робота над тим, як запобігти подібній тактиці, яка дедалі частіше використовується під час переговорів щодо санкцій ЄС проти Росії.

Одна з ідей, яка набирає підтримки, полягає в тому, щоб погоджувати й запроваджувати санкції окремо або невеликими тематичними блоками, а не формувати великі пакети заради політичного ефекту.

«Це може бути останній "пакет" санкцій,

– сказав один із чиновників, маючи на увазі заходи, які зрештою були погоджені в четвер після кількох тижнів грецького блокування.

Від лютого 2022 року ЄС ухвалив уже 21 пакет санкцій. Досі діяла практика об'єднання різних обмежень у великі пакети, які затверджувалися одностайною підтримкою всіх 27 держав-членів. Але все частіше це призводило до того, що вето окремих країн щодо конкретних заходів затримувало ухвалення інших, не пов'язаних із ними санкцій, які підтримували всі інші держави.

Наприклад, минулого тижня Греція відмовилася схвалити новий пакет, доки інші країни ЄС не погодилися зробити виняток для Dynagas – судноплавної компанії мільярдера Джорджа Прокопіу. Йдеться про скасування дії санкції, ухваленої в жовтні 2025 року, яка забороняла компанії з січня 2027 року перевозити російський СПГ до країн, що не входять до ЄС.

Успіх Греції в отриманні цього винятку, який дозволить компанії й надалі здійснювати такі перевезення, став першим випадком, коли загальний режим економічних санкцій ЄС проти Росії було фактично послаблено,

– наголосили у FT.

Таким чином Афіни фактично взяли в заручники ухвалення інших заходів, зокрема рішення, яке мало позбавити Росію мільярдів євро доходів від експорту сирої нафти, а також запровадження повного замороження активів щодо 94 російських фінансових установ та заборони на проведення операцій із 33 банками.

Грецькі посадовці стверджують, що заборону на транспортування СПГ було ухвалено помилково, вона завдала б шкоди компанії Dynagas, а не російській економіці, та водночас принесла б вигоду конкурентам із Китаю або інших країн, що не входять до ЄС.

Прихильники нового підходу вважають, що важливі та ефективні санкції можна буде швидко затверджувати Радою ЄС без гучних інформаційних кампаній, які супроводжують великі санкційні пакети. У такому разі окремі заперечення не зможуть заблокувати або затримати інші санкції.

Але чинна система дозволяла країнам бачити, що економічні наслідки санкцій відчують одразу багато країн-членів. Це й допомагало переконати столиці, що витрати є виправданими.

Нагадаємо, що 21-й пакет санкцій проти Росії у ЄС схвалили 23 липня. Зокрема, пакет містить найбільший за останні чотири роки санкційних включень. Йдеться про 218 нових фігурантів, серед яких 48 фізичних осіб та 170 юридичних осіб.