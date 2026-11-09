Канада б'є по воєнній машині Кремля: уряд запровадив нові санкції

Канада посилює тиск на Росію, намагаючись обмежити не лише виробництво зброї, а й фінансові схеми, які допомагають Кремлю продовжувати війну. Нові санкції охоплюють одразу кілька напрямків.

Хто опинився під новими санкціями

Додаткові санкції 9 листопада оголосила міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд під час зустрічі глав МЗС країн G7 у Парижі, йдеться на сайті уряду.

До чорного списку потрапили ще 38 організацій та 24 фізичні особи, які допомагають Кремлю вести війну проти України.

Головна мета нових обмежень полягає у тому, щоб послабити російський оборонно-промисловий комплекс. Під прицілом опинилися підприємства, які розробляють технології для балістичних ракет, а також хакери та кіберзлочинці.

Канада вживає заходів, щоб підірвати здатність Путіна завдавати ракетних ударів по українських містах,

– наголосила Аніта Ананд.

Які фінансові структури під санкціями

Окрему увагу канадський уряд приділив перекриттю фінансових потоків, які живлять економіку Росії. Санкції вдарили по криптовалютних біржах та тіньових структурах, які допомагали Росії обходити попередні заборони та фінансувати виробництво зброї.

У документі уряд наголошує, що ці заходи мають "посилити економічні витрати Росії на ведення війни проти України".

Ми залишаємося непохитними у своїй підтримці України та продовжуватимемо посилювати тиск на Росію, доки вона не припинить агресію,

– наголосила міністерка закордонних справ Канади.

Нагадаємо, починаючи з 2014 року, канадські санкції охопили понад 3 500 російських фізичних та юридичних осіб. Зокрема, у листопаді 2025 року Канада вперше запровадила обмеження проти компаній, які постачали Росії цифрову інфраструктуру для гібридних операцій Кремля по всьому світу.