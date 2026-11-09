Канада наносит удар по военной машине Кремля: правительство ввело новые санкции

Кто попал под новые санкции

Дополнительные санкции 9 ноября объявила министр иностранных дел Канады Анита Ананд во время встречи глав МИД стран G7 в Париже, говорится на сайте правительства.

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В "черный список" попали еще 38 организаций и 24 физических лица, которые помогают Кремлю вести войну против Украины.

Главная цель новых ограничений заключается в том, чтобы ослабить российский оборонно-промышленный комплекс. Под прицелом оказались предприятия, разрабатывающие технологии для баллистических ракет, а также хакеры и киберпреступники.

Канада принимает меры, чтобы подорвать способность Путина наносить ракетные удары по украинским городам– подчеркнула Анита Ананд.

Какие финансовые структуры попали под санкции

Особое внимание канадское правительство уделило перекрытию финансовых потоков, питающих экономику России. Санкции ударили по криптовалютным биржам и теневым структурам, которые помогали России обходить предыдущие запреты и финансировать производство оружия.

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В документе правительство подчеркивает, что эти меры должны "усилить экономические издержки России на ведение войны против Украины".

"Мы остаемся непоколебимыми в своей поддержке Украины и будем продолжать усиливать давление на Россию, пока она не прекратит агрессию"– подчеркнула министр иностранных дел Канады.

Напомним, начиная с 2014 года, канадские санкции охватили более 3 500 российских физических и юридических лиц. В частности, в ноябре 2025 года Канада впервые ввела ограничения против компаний, поставлявших России цифровую инфраструктуру для гибридных операций Кремля по всему миру.