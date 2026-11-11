ЄС погодив нові санкції проти Росії: у списку 145 осіб і компаній

Євросоюз розширює санкційний тиск на Росію одразу за кількома напрямками. Цього разу обмеження зачеплять структури, які допомагали країні обходити попередні заборони та фінансувати гібридну війну.

Кого ЄС хоче додати до санкційних списків

Посли країн Європейського Союзу 11 листопада погодили запровадження санкцій проти 145 юридичних і фізичних осіб з Росії, пише Reuters, посилаючись на дипломатів ЄС.

Найбільша частина обмежень стосується основного санкційного списку, який Євросоюз запровадив у відповідь на порушення територіальної цілісності України.

До цього списку планують внести 113 фізичних і юридичних осіб. Серед них:

50 російських банків;

компанії та структури, які допомагають працювати "тіньовому флоту" Росії;

енергетичні підприємства;

та представники російського бізнесу.

Нині основний санкційний перелік ЄС налічує близько 4 500 позицій.

Чому Європа взялася за гібридні загрози

Окремим напрямком нового рішення стала протидія гібридній діяльності Москви. Посли підтримали санкції проти ще 31 фізичної особи та компанії, які займалися маніпулюванням інформацією та втручанням у внутрішні справи інших держав.

Нові санкційні позиції стали прямою відповіддю на спробу атаки безпілотника на аеропорт Лейпциг/Галле в Німеччині,

– передає видання слова одного з дипломатів.

Ще одну позицію додали спеціально в межах механізму покарання за кібератаки.

Очікується, що вже найближчого понеділка міністри закордонних справ ЄС поставлять свої підписи під цим документом.

Після ухвалення рішення його мають опублікувати в офіційному журналі Європейського Союзу. Тоді нові обмеження набудуть юридичної сили.

Нагадаємо, у липні Євросоюз затвердив 21-й пакет санкцій проти Росії. Обмеження охопили понад 100 банків і криптовалютних операторів, більш ніж 40 суден тіньового флоту, а також підприємства російського військово-промислового комплексу.