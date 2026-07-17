"Санкції працюють": Власюк прокоментував ситуацію щодо російського ВПК

Станом на сьогодні Росія продовжує виробляти нові ракети, використовуючи не тільки компоненти власного та білоруського виробництва. Також у виробництві зброї задіяна сучасна іноземна електроніка.

Що відомо про санкції та російський ВПК

Саме це показують останні дослідження касетного "Іскандера-М" та "Орешника", яким Росія вдарила 24 травня поблизу Білої Церкви, про що розповів уповноважений з питань санкційної політики Владислав Власюк для 24 Каналу.

Наприклад, у касетному "Іскандері-М" виявили компоненти виробництва США, Тайваню, Швейцарії, Японії, Китаю та Білорусі. Важливий факт: частина цієї електроніки була виготовлена у 2024 – 2025 роках. Тобто попри санкції, сучасні компоненти продовжують потрапляти до російського військово-промислового комплексу.

Власюк пояснив: санкції проти Росії дійсно працюють. Але їхнє виконання потребує суттєвого посилення.

Владислав Власюк Уповноважений з питань санкційної політики Також Росія активно нарощує виробництво на власній та білоруській компонентній базі. У дослідженому "Орешнику" всі ідентифіковані компоненти вироблені виключно російськими та білоруськими підприємствами. Особливо показовою є роль білоруських виробників, насамперед "Інтеграла" та заводу "Транзистор", продукція яких регулярно зустрічається в сучасних російських ракетах.

Також експерт виділив дати виробництва:

В "Орешнику" понад половина всіх датованих компонентів виготовлена у 2023 – 2024 роках. Крім того, виявлено деталі 2025 року виробництва.

У касетному "Іскандері-М" фіксують значну кількість компонентів 2024 – 2025 років, зокрема білоруського виробництва.

Тобто мова йде про не про використання старих запасів, а про триваюче виробництво ракет із застосуванням нової електронної компонентної бази.

Найважливіший висновок цих досліджень полягає в тому, що російське ракетне виробництво продовжує працювати. Ми бачимо свіжі компоненти, бачимо участь білоруських підприємств і бачимо, що окремі іноземні технології досі потрапляють до російської зброї,

– наголосив Владислав Власюк.

Таким чином, санкції мають бути спрямовані саме на розрив цих постачань. Тобто обмеження мають бути посилені, аби зберегти власну ефективність.

Що ще варто знати про санкції проти Росії

Рада ЄС 17 липня запровадили нові санкції проти Росії. Вони стосувались саме російського ВПК.

Зокрема, обмеження запровадили через нещодавні атаки по Києву.