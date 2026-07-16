Яку компанію рятує Греція

Йдеться про судноплавну компанію, яка належить грецькому мільярдеру Георгіосу Прокопіу, пише Financial Times.

Вона спеціалізується на перевезенні російського скрапленого газу із заводу в Арктичному регіоні.

За словами джерел видання, посол Афін при Євросоюзі заявив колегам у середу, що заплановані санкції проти Росії, які заборонять транспортування СПГ до третіх країн, зруйнують Dynagas.

Посол наголосив, що компанія не зможе використовувати свої СПГ-судна в інших напрямках і буде змушена продати їх, втративши можливість заробляти.

Інші співрозмовники підтвердили, що саме занепокоєння через подальшу долю компанії стали причиною, через яку Греція не може підтримати санкції ЄС.

Що відомо про компанію Dynagas

Наразі Dynagas, за даними морського інформаційного порталу Equasis, експлуатує 27 газових танкерів. Серед них – третина флоту танкерів класу Arc7.

Ці судна були спеціально побудовані для обслуговування російського заводу "Ямал СПГ" розташованого за Полярним колом. Вони належать до вузькоспеціалізованих танкерів і найскладніших у будівництві, а коштують близько 300 мільйонів доларів кожне.

Видання підрахувало, що з початку 2025 року Dynagas перевезла понад 10 мільйонів тонн російського СПГ на 11 суднах. За цей період танкери здійснили 144 рейси.

Таким чином, Євросоюз поки не може ухвалити нові санкції проти Росії. Оскільки без одностайної підтримки всіх країн блоку обмеження ухвалити не можна, то й інші заходи тиску на Москву залишаються невизначеними.

Нагадаємо, окрім Греції, із застереженням проти 21-го пакету санкцій проти Росії виступила Австрія, яка домагається вирішення питання щодо компенсації для Raiffeisen Bank за експропріацією його російських активів.