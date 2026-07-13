Скільки газу закупила Європа

Мова йде про проєкт "Ямал СПГ". За шість місяців ЄС фактично викупив майже весь обсяг скрапленого газу із цього сибірського підприємства, пише Financial Times.

За даними аналітичної компанії Kpler, у період із січня по червень закупівлі російського СПГ досягли рекордних 9,89 мільйона тонн. Цей показник на 18% вищий, ніж за аналогічний період минулого року.

Неурядова організація Urgewald підрахувала, що Європа могла заплатити за ці постачання близько 6 мільярдів євро.

Найбільшими європейськими покупцями газу з "Ямал СПГ" у першому півріччі стали:

Франція – 3,6 мільйона тонн;

Бельгія – 2,9 мільйона тонн;

та Іспанія – 2,7 мільйона тонн.

Представник Urgewald із питань санкцій Себастіан Реттерс назвав ці цифри "вражаючими", з огляду на те, що ЄС є важливим союзником України, а Росія посилила атаки на українську енергетику та міста.

Чому ЄС наростив закупівлі газу у Росії

Європейські країни поспішають викупити російський СПГ за кілька місяців до того, як набуде чинності заборона на імпорт російського газу.

Наразі правила ЄС уже забороняють закупівлю скрапленого газу Росії за короткостроковими контрактами. Тоді як з 1 січня 2027 року вступить в дію заборона на імпорт російського СПГ за довгостроковими контрактами.

Після цього на Росію чекають труднощі не лише зі збутом газу, але й з обслуговуванням суден.. Адже танкери, які перевозять СПГ із заводу "Ямал", досі значною мірою залежать від Європи.

"Ямал СПГ" залежить від невеликого спеціалізованого флоту, європейських портів і європейських сервісів для підтримки експорту. Європа й надалі забезпечує всі три складові,

– пояснив Себастіан Реттерс.

Тож Європа має важливий інструмент тиску, який дозволить їй обмежити ще більше нафтогазові доходи Кремля, але поки не може відмовитися від російського газу.

Водночас у Європі наразі лунають заклики відтермінувати повну заборону російського газу до кінця 2027 року. В одному із головних газових хабів континенту попередили, що ЄС ризикує стати надто залежним від постачань зі США.