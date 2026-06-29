Чому ЄС не варто відмовлятися від газу Росії

Про це заявив керівник іспанського порту Більбао Іван Хіменес. Цей порт є одним із головних газових хабів у Європі, пише Financial Times.

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За його словами, імпорт російського газу до країн ЄС необхідно скорочувати, однак робити це поступово, а не різко.

Я вважаю, що зараз не той момент, щоб припиняти постачання газу з Росії, адже це може створити дуже серйозні проблеми для Європейського Союзу. Нам потрібно бути більш стійкими,

– наголосив Хіменес.

Він припустив, що президент США Дональд Трамп тиснутиме на Європу, аби вона остаточно відмовилася від газу з Росії, бо це вигідно американським експортерам. Але ціни на російський газ наразі нижчі від американських.

Що говорять в уряді Іспанії

Однак офіційна позиція іспанського уряду відрізняється від заяв керівника газового хабу. Міністерка енергетики країни Сара Аагесен Муньйос заявила, що ЄС повинен не відтягувати заборону російського СПГ.

Вона додала, що внаслідок перебоїв із постачанням газу через війну в Ірані обсяги імпорту з Росії до Європи тимчасово зросли. Та це було пов'язано з мінливою ціновою ситуацією на ринку.

Я ще раз наголошую: так, ми вважаємо, що це можливо, і з 1 січня Європа має повністю відмовитися від російського газу,

– зауважила Муньйос.

Скільки газу отримує ЄС з Росії

Наразі основна частина російського газу надходить до Європи у вигляді СПГ із проєкту "Ямал СПГ" компанії "Новатек".

За даними аналітичної компанії Kpler, у січні – травні 2026 року цей завод експортував 8,7 мільйона тонн скрапленого газу. Одним із головних пунктів його прийому в Європі став іспанський порт Більбао,

Водночас структура постачань до Більбао за останні роки суттєво змінювалася:

у 2024 році на російський газ припадало понад 75% усіх поставок до порту;

у 2025 році після оголошення про майбутню заборону ця частка скоротилася до 48%, тоді як американський СПГ зріс до 49%;

однак у січні – травні 2026 року російський газ знову посилив свої позиції через війну в Ірані, збільшивши частку до 59%.

Нагадаємо, повна заборона російського газу має набути чинності з 1 січня 2027 року та поширюватиметься на контракти з постачання СПГ. Водночас Єврокомісія погодилася, що остаточне припинення імпорту можуть відкласти до листопада 2027 року, якщо країни не встигнуть заповнити газові сховища до зими.