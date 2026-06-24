У чому суть судового позову

До суду звернулася швейцарська компанія Nord Stream 2 AG. Вона володіє трубопроводом і належить російському "Газпрому", пише Reuters.

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Позов направлений проти закону, який Євросоюз ухвалив на початку цього року. Він передбачає повну відмову від закупівель російського газу до кінця 2027 року.

Водночас заборона газу з Росії фактично унеможливила й відновлення роботи трубопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", які прокладені на дні Балтійського моря. Їх збудував "Газпром", плануючи постачати до 110 мільярдів кубометрів газу на рік до Німеччини.

Відтак, Nord Stream 2 AG у позові стверджує, що через цю заборону ЄС не має можливості використовувати свій актив за призначенням.

Позивач заявляє, що регламент фактично позбавляє його можливості комерційно використовувати трубопровід. Це є де-факто експропріацією без передбачення будь-якої компенсації,

– зазначається в позовній заяві.

Чому компанія оскаржує заборону газу

Ба більше, у компанії вважають, що заборона на імпорт російського газу належить до санкцій, тому її мали схвалити одноголосно усі держави ЄС. Тоді як рішення затвердили більшістю голосів, аби обійти спротив Угорщини та Словаччини.

На цій основі Nord Stream 2 AG вимагає скасувати заборону.

Вибір неправильної правової основи робить регламент недійсним,

– йдеться у позові.

У "Газпромі" виданню не надали коментаря щодо судового процесу. А представники Європейського парламенту та Ради ЄС, проти яких спрямований позов, взагалі відмовляйся коментувати справу.

Таким чином, Росія не полишає спроб відновити постачання свого газу до Європи. Адже до 2022 року вона імпортувала до ЄС близько 40% палива, а торік – лише 13%. А повна заборона означає, що Москва втратить останні газові доходи з Європи за наступного року.

Додамо, що у квітні цього року словацький прем'єр Роберт Фіцо заявив, що Словаччина також подасть позов до суду ЄС і оскаржуватиме рішення про заборону імпорту російського газу.