В чём суть судебного иска

В суд обратилась швейцарская компания Nord Stream 2 AG. Она владеет трубопроводом и принадлежит российскому "Газпрому", пишет Reuters.

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Иск направлен против закона, который Евросоюз принял в начале этого года. Он предусматривает полный отказ от закупок российского газа до конца 2027 года.

В то же время запрет на газ из России фактически сделал невозможным и возобновление работы трубопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", проложенных на дне Балтийского моря. Их построил "Газпром", планируя поставлять до 110 миллиардов кубометров газа в год в Германию.

Поэтому Nord Stream 2 AG в иске утверждает, что из-за этого запрета у ЕС нет возможности использовать свой актив по назначению.

Истец заявляет, что регламент фактически лишает его возможности коммерчески использовать трубопровод. Это является де-факто экспроприацией без предусмотрения какой-либо компенсации,

– отмечается в исковом заявлении.

Более того, в компании считают, что запрет на импорт российского газа относится к санкциям, поэтому его должны были одобрить единогласно все государства ЕС. Между тем решение было принято большинством голосов, чтобы обойти сопротивление Венгрии и Словакии.

Исходя из этого, Nord Stream 2 AG требует отменить запрет.

Выбор неверной правовой основы делает регламент недействительным,

– говорится в иске.

В "Газпроме" изданию не предоставили комментариев по поводу судебного процесса. А представители Европейского парламента и Совета ЕС, против которых направлен иск, вообще отказываются комментировать дело.

Таким образом, Россия не прекращает попыток возобновить поставки своего газа в Европу. Ведь до 2022 года она импортировала в ЕС около 40% топлива, а в прошлом году — лишь 13%. А полный запрет означает, что Москва лишится последних газовых доходов из Европы в следующем году.

Добавим, что в апреле этого года словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что Словакия также подаст иск в суд ЕС и будет оспаривать решение о запрете импорта российского газа.