Почему ЕС не стоит отказываться от российского газа

Об этом заявил руководитель испанского порта Бильбао Иван Хименес. Этот порт является одним из главных газовых хабов в Европе, пишет Financial Times.

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По его словам, импорт российского газа в страны ЕС необходимо сокращать, однако делать это постепенно, а не резко.

Я считаю, что сейчас не тот момент, чтобы прекращать поставки газа из России, ведь это может создать очень серьезные проблемы для Европейского Союза. Нам нужно быть более устойчивыми,

– подчеркнул Хименес.

Он предположил, что президент США Дональд Трамп будет оказывать давление на Европу, чтобы она окончательно отказалась от газа из России, поскольку это выгодно американским экспортерам. Но цены на российский газ пока ниже американских.

Что говорят в правительстве Испании

Однако официальная позиция испанского правительства отличается от заявлений руководителя газового хаба. Министр энергетики страны Сара Аагесен Муньос заявила, что ЕС не должен откладывать введение запрета на российский СПГ.

Она добавила, что вследствие перебоев с поставками газа из-за войны в Иране объемы импорта из России в Европу временно выросли. Но это было связано с изменчивой ценовой ситуацией на рынке.

Я ещё раз подчеркиваю: да, мы считаем, что это возможно, и с 1 января Европа должна полностью отказаться от российского газа,

– отметила Муньос.

Сколько газа получает ЕС из России

В настоящее время основная часть российского газа поступает в Европу в виде СПГ из проекта "Ямал СПГ" компании "Новатэк".

По данным аналитической компании Kpler, в январе – мае 2026 года этот завод экспортировал 8,7 миллиона тонн сжиженного газа. Одним из главных пунктов его приема в Европе стал испанский порт Бильбао,

В то же время структура поставок в Бильбао за последние годы существенно изменилась:

в 2024 году на российский газ приходилось более 75% всех поставок в порт;

в 2025 году после объявления о предстоящем запрете эта доля сократилась до 48%, тогда как доля американского СПГ выросла до 49%;

однако в январе – мае 2026 года российский газ вновь укрепил свои позиции из-за войны в Иране, увеличив долю до 59%.

Напомним, полный запрет на российский газ должен вступить в силу с 1 января 2027 года и будет распространяться на контракты на поставку СПГ. В то же время Еврокомиссия согласилась, что окончательное прекращение импорта может быть отложено до ноября 2027 года, если страны не успеют заполнить газохранилища к зиме.