Чому ЄС відклав ухвалення нового пакета санкцій

Посли країн ЄС не змогли досягти компромісу щодо нового пакета санкцій проти Росії, повідомляє Politico. Через це подальші переговори перенесли на 22 липня, а чинне обмеження ціни на російську нафту на рівні 44,10 долара за барель вирішили тимчасово залишити в силі ще на тиждень.

Водночас президент США Дональд Трамп підтримає законопроєкт про нові пекельні санкції проти Росії. Раніше цю ініціативу активно просував покійний сенатор Ліндсі Грем.

Якщо нове рішення не буде ухвалене найближчим часом, цінова стеля може автоматично зрости через подорожчання нафти на світовому ринку, викликане війною навколо Ірану. Це потенційно дозволить Росії отримувати більші доходи від експорту нафти.

Попри затримку, Єврокомісія має певний запас часу, адже навіть після перегляду новий механізм почне діяти лише з 1 серпня.

Які країни заблокували рішення та що входить до нового пакета

Однією з головних причин затримки стали розбіжності між окремими країнами-членами ЄС. Австрія домагається вирішення питання компенсації для Raiffeisen Bank після експропріації її активів у Росії. За даними джерел, сторони вже наблизилися до компромісу, однак остаточного рішення поки що немає.

Водночас Греція висловила застереження щодо раніше погоджених обмежень на торгівлю російським скрапленим природним газом. Саме ці суперечки не дозволили ЄС затвердити санкційний пакет.

Попри труднощі, новий пакет вважається одним із найжорсткіших. Він передбачає запровадження санкцій проти 250 фізичних та юридичних осіб, а також нові обмеження щодо банків і суден, які можуть бути причетними до обходу нафтових санкцій та перевезення російської нафти.

Однак ЄС вже ухвалив новий пакет персональних санкцій проти осіб, яких вважає причетними до катувань українських військовополонених та цивільних. До санкційного списку увійшли 15 росіян.