Посли ЄС зберуться позачергово: Європа має затвердити важливе рішення до 15 липня

У вівторок, 14 липня, Комітет постійних представників Європейського Союзу проведе термінове засідання. Його мета – затвердити 21-й пакет санкцій проти Росії.

Яке рішення має узгодити ЄС до 15 липня

Зокрема, для країн Європи вельми важливо зробити це саме до 15 липня, про що пише "Європейська правда".

Річ у тім, що Євросоюз повинен заморозити стелю ціни на російську нафту до настання дати її автоматичного перерахунку. А це якраз середа – 15 липня.

Згідно з інформацією видання, засідання розпочнеться о 16:00 вівторка. Воно, зокрема, матиме єдину тему – це затвердити 21-й пакет санкцій проти Кремля.

Джерела "ЄвроПравди" висловили переконання, що дві держави, які станом на зараз гальмують ухвалення пакета, знімуть свої застереження заради єдиної мети посилення санкційного тиску на Росію,

– йдеться у матеріалі.

Таким чином, є сподівання, що Європейський Союз таки погодить нові обмеження проти Росії. Пакет представили ще 9 червня.

Що ще варто знати про 21-й пакет санкцій

У понеділок, 12 липня, стало відомо, що ЄС не досяг згоди щодо пакета обмежень. Зокрема, з нього були виключені Патріарх Кирило та засновник компанії "Лукойл" Алекперов.

Слід також додати, що дві країни мають застереження щодо санкцій проти Росії. Йдеться про Грецію та Австрію.