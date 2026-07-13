Яку заяву зробили у Болгарії

Таким чином, застереження країни враховані, про що заявила міністерка закордонних справ Болгарії Веліслава Петрова під час спілкування з журналістами на полях засідання Ради ЄС.

Таким чином, Софія, зі свого боку, готова підтримати 21-й пакет санкцій проти Москви.

Але, за словами міністерки, є інші країни, які мають свої питання до майбутніх обмежень.

Консенсусу не було досягнуто, тому що дві країни, не Болгарія, мають власні застереження, які не були враховані,

– пояснила Петрова.

Наприклад, Греція, має певні застереження в енергетичній сфері.

Водночас Австрія – у фінансових питаннях.

Таким чином, наразі питання, яке хвилювало Італію та Болгарію, усунено. Однак наразі новий пакет санкцій проти Росії ще не ухвалений.

Що ще варто знати про санкції

Кая Каллас повідомила, що є деякі питання щодо 21-го пакету санкцій. Станом на 13 липня країни ЄС ще не досягли остаточної згоди щодо обмежень.

Однак у понеділок, 13 липня, Європейський Союз запровадив санкції проти кіберзлочинців. Також під обмеження потрапили одна відома компанія та важливий у Росії месенджер.